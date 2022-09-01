1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlk balıklar ağa takıldı. Yavru balıkları avlamayın sığ yerlere ağ atmayın Trol yapıp balıkların soyunu kurutmayın. Avın

İlk balıklar ağa takıldı. Yavru balıkları avlamayın sığ yerlere ağ atmayın Trol yapıp balıkların soyunu kurutmayın. Avın bol olsun gemicim de evin şen olsun

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi. Kaptan Yusuf Veyisoğlu, "Bu yıl işaretler güzel gözüküyor. İlk ağımızı attık. Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. Bol miktarda bekliyoruz" dedi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:36
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:58
Takip Et

İlk balıklar ağa takıldı. Yavru balıkları avlamayın sığ yerlere ağ atmayın Trol yapıp balıkların soyunu kurutmayın

İlk balıklar ağa takıldı. Yavru balıkları avlamayın sığ yerlere ağ atmayın Trol yapıp balıkların soyunu kurutmayın. Avın bol olsun gemicim de evin şen olsun
+
Aa
-

1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle Rize'deki balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Rize, Çayeli ve Pazar balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.

Gece 04.00 sıralarında ağlarını toplayan balıkçılar en çok istavrit topladı. Balıkçılar, palamut balığından ise umduğunu bulamadı.

Pazar Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan gırgır teknesi Atahan 53 kaptanı Yusuf Veyisoğlu, küçük yaşlardan beri balıkçılıkla uğraştığını söyledi.

Veyisoğlu, sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Bu yıl işaretler güzel gözüküyor. İlk ağımızı attık. Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. Bol miktarda bekliyoruz. İnşallah tüm sezon iyi geçer." dedi.

(Kaynak: AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

adem yavuz
1.09.2022 12:28
ben artık balılçılara inanmıyorum hep stok yapıyorlar  
 
Yurttaş
1.09.2022 12:22
Denizlerimize bakarsak denizlerimizde bize bakar, rast gele  
 
Kenan Memiş
1.09.2022 11:59
Vira Bismillah.. Rast gele...  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
1
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
2
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
3
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
4
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
5
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
6
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
7
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.