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Yasak kalktı kilolarca karides avlandı

Tekirdağ'da, karides için av yasağının kalkmasının ardından Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, kilolarca karides avladı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:40
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Tekirdağda karides bolluğu

Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
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Türkiye genelinde karides, dil ve pisi balığı için ocak ayında av yasağı getirildi. Av yasağının gece yarısından itibaren kalkmasıyla Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları da Marmara Denizi'ne açıldı.

Balıkçılar, günün ilk ışıklarıyla limana dönmeye başladı. Dönen teknelerde balıkçıların ağlarına takılan kilolarca karides, kasalarla limana indirildi.

"BEREKETLİ BİR GÜN OLDU"

Yasağın kalktığı ilk gün balıkçılar, ağlarına takılan karidesin bolluğundan memnun olduklarını söyledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların bereketle döndüklerini belirterek, "Yaklaşık 1 ay süren yasağın ardından balıkçılar, karides avcılığına başladı. Bugün bereketli bir gün oldu.

Bundan sonraki süreçte 3 ay karides avcılığına devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza taze ve uygun balık yedirmeye devam edeceğiz" dedi. (AA)

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