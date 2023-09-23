İlk seti verince Filenin Sultanları 'Yunan kazansaydı' diyenleri heyecanlandırdı. Amaa, Japonları da sahaya gömünce sahte dindarlar yasa büründü

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde 5'te 5 yaparak yoluna dolu dizgin devam eden Filenin Sultanları, Japonya ile karşılaştı.

İlk seti verince Filenin Sultanları 'Yunan kazansaydı' diyenleri heyecanlandırdı. Amaa, Japonları da sahaya gömünce sahte dindarlar yasa büründü

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda Japonya ile mücadele etti.

Grubunda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yapan Sultanlar, bir diğer 5'te 5 yapan Japonya'yı 3-1 devirmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte 6'da 6 yaparak 18 puanla liderliğe oturan Milli Takım, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Elemeleri B grubunun son maçında Belçika ile karşılaşacak.

Mücadele 24 Eylül Pazar (yarın) saat 10.00'da oynanacak.

SET SONUÇLARI

1. SET: 25 JAPONYA - 22 TÜRKİYE

2. SET: 22 JAPONYA - 25 TÜRKİYE

3. SET: 24 JAPONYA - 26 TÜRKİYE

4. SET: 12 JAPONYA - 25 TÜRKİYE

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