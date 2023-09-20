Filenin Sultanlarının karikatürü geldi. Top "Keşke Yunan kazansaydı" diyenlerin ağzına girdi

Güldürürken düşündüren Emre Ulaş’tan gündeme bomba gibi düşecek bir karikatür geldi:

Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i mağlup etmesi ile Uluslararası camiada Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor.

Yurtiçinde ise bazı kesimden insanların ‘Milli takım’ oyuncularının ‘şort’ giymesine tahammül edemeyip her platformda bizleri gururlandıran sporcularımıza saldırmasının ardı arkası kesilmiyor.

Emre Ulaş bugün çizdiği karikatürde bu durumu betimledi.

Milli takım maçını izleyen bir şahsın Milli takım oyuncularına ithafen, “Her kanalda bunlar. Şortlu mortlu..” demesinin ardından bir voleybol topunun “ Keşke Yunan kazansaydı” diyenlerin tam ağzına girdiği görülüyor.

Ulaş’ın bu karikatürü gündemi sarsacak nitelikte.