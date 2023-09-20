Voleybolcu kızlarımız Arjantin'i de darmadağın etti. Filenin Sultanları yeniyor Yunan kazansın diyenler çatlıyor

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i mağlup etti.

KAYNAK: AA
Voleybolcu kızlarımız Arjantin'i de darmadağın etti. Filenin Sultanları yeniyor Yunan kazansın diyenler çatlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşılaştı.

Millilerimiz, rakibini setlerde 3-1 mağlup ederek üst üste 19. galibiyetini aldı.

Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-16 önde tamamladı.

f6cbowmwcaav6nt.jpgİkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin ortalarına doğru milli takım 1 sayı (9-8) öne geçti. Arjantin, setin ortalarında farkı kapatıp 15-12 öne geçti. Milliler 6 sayılık seri ile farkı (22-23) 1 sayıya indirse de Arjantin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.

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Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayı (5-0) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15 kazandı.

Dördüncü sette daha iyi bir oyun ortaya koyan milliler Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Hande Baladın'ın etkili sayılarıyla seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.

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Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle;

Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak.

16 Eylül Cumartesi

Türkiye 3-0 Porto Riko

17 Eylül Pazar

Türkiye 3-0 Bulgaristan

19 Eylül Salı

Türkiye 3-1 Peru

20 Eylül Çarşamba

Türkiye 3 – 1 Arjantin

22 Eylül Cuma

10.00 Türkiye – Brezilya / TRT SPOR

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye – Japonya / TRT SPOR

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye – Belçika / TRT SPOR

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