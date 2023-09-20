Voleybolcu kızlarımız Arjantin'i de darmadağın etti. Filenin Sultanları yeniyor Yunan kazansın diyenler çatlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşılaştı.
Millilerimiz, rakibini setlerde 3-1 mağlup ederek üst üste 19. galibiyetini aldı.
Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-16 önde tamamladı.
İkinci sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin ortalarına doğru milli takım 1 sayı (9-8) öne geçti. Arjantin, setin ortalarında farkı kapatıp 15-12 öne geçti. Milliler 6 sayılık seri ile farkı (22-23) 1 sayıya indirse de Arjantin, ikinci seti 25-22 önde bitirdi.
Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayı (5-0) öne geçti. Set boyunca iyi oynayan milli takım, üçüncü seti 25-15 kazandı.
Dördüncü sette daha iyi bir oyun ortaya koyan milliler Vargas, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Hande Baladın'ın etkili sayılarıyla seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.
Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle;
Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak.
16 Eylül Cumartesi
Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül Pazar
Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül Salı
Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül Çarşamba
Türkiye 3 – 1 Arjantin
22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye – Brezilya / TRT SPOR
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye – Japonya / TRT SPOR
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye – Belçika / TRT SPOR