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Eylül'de en çok satan otomobil markası belli oldu. İlk sırayı bakın hangi otomobil aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 11:47
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İlk sırayı bakın hangi otomobil aldı. Eylül'de en çok satan otomobil markası belli oldu

Eylül'de en çok satan otomobil markası belli oldu. İlk sırayı bakın hangi otomobil aldı.
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 büyüdü. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 44 bin 681 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 26,7 artışla 17 bin 403 olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,2 büyüdü.

PAZARDAKİ İLK 5 MARKA

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 1 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 7 bin 352 satışla Ford ve 5 bin 248 satışla Renault takip etti.

Volkswagen (VW), 4 bin 731 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 791 satışla beşinci sırada yer aldı.

EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

Eylül ayında hafif ticari haricinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 138 ile yine Fiat oldu. Fiat’ı, 4 bin 393 satışla Volkswagen ve 4 bin 202 satışla da Renault izledi.

Hyundai 3 bin 24 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 2 bin 953 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

EYLÜL'DE SADECE 1 ADET SATILDI

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Eylül ayında 49 Porsche, 44 Maserati, 33 Lexus, 13 Jaguar, 3 Aston Martin ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİ LİGİNDE İLK 5

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında eylül ayında 6 bin 667 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford’u, 4 bin 863 satışla Fiat ve 1.046 satışla Renault izledi.Peugeot 894 satışla dördüncü ve Toyota 838 satışla beşinci oldu.

Eylül ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

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