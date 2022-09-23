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Putin’e Japon tokadı. Pılı pırtıyı topladı ülkeyi terk ediyor

Japon Otomotiv devi Toyota, Rusya’daki fabrikasını kapatma kararı aldı. Rus gazetesi Kommersant ise firmanın Rusya pazarından çekilmediğini temin sıkıntısı nedeniyle fabrikayı kapattığını iddia etti.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:04
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Japon tokadı. Pılı pırtıyı topladı ülkeyi terk ediyor

Putin’e Japon tokadı. Pılı pırtıyı topladı ülkeyi terk ediyor
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Toyota’nın St. Petersburg şehrindeki fabrikasını kapattığı belirtildi.

Şirketin, fabrikada çalışan işçilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Toyota’nın Rusya’daki araçlarına yönelik satış sonrası desteğini ise sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, fabrikanın geleceğiyle ilgili gerekli çalışmalara da başlandığı ifade edildi.

Rus Kommersant gazetesinde konuya ilişkin yer alan haberde, Toyota’nın Rusya pazarından çekilmediği ancak üretim için gerekli parçaların temin etmekte zorluk yaşadığı için fabrikayı kapatma kararı aldığını öne sürdü.

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