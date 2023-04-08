8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Trabzonspor ilk devreyi geride kapattı

Kasımpaşa, Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı tamamlandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 21:25
Takip Et

İlk yarıda Trabzonspor geride

Trabzonspor ilk devreyi geride kapattı
+
Aa
-

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Bordo-mavili ekip, ilk yarıyı M. Chouiar'ın 29. dakikada frikikten attığı golle 1-0 geride kapattı.

Maçtan dakikalar;

8' Trabzonspor'da rakip yarı alanda topu önüne alan Abdülkadir Ömür, savunma arkasına sarkan Gomez'i düşündü ama pasın şiddetini ayarlayamadı.

11' Kasımpaşa kulübesinde bulunan Serkan Reçber'e sarı kart çıktı. Serkan Reçber, itirazlardan kart gördü.

15' Sol kanatta Lazar Markovic sağ ayağının dışıyla Abdülkadir'i savunma arkasına kaçırmak istedi ama kaleci Günay zamanında çıktı ve topu kontrol etti.

 24' Kasımpaşa bu bölümde uzaktan şutlarla gol bulmak istiyor. Hajradinovic'in pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

29' GOL | Kasımpaşa 1-0 Trabzonspor,  Mounir

KASIMPAŞA: Günay Güvenç, Fabiano, Papy Djilobodji, Yasin Özcan, Ryan Donk, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Mickael Malsa, Ali Gholizadeh, Mamadou Fall, Mounir Chouiar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Abdülkadir, Siopis, Visca, Yusuf, Markovic, Gomez

(İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
3
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
4
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
6
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
7
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿Bir anda alev topuna döndü. Motosiklet sürücüsünün zor anları
﻿Bir anda alev topuna döndü. Motosiklet sürücüsünün zor anları
﻿Bir anda alev topuna döndü. Motosiklet sürücüsünün zor anları
﻿Enes Ünallı Getafe Real Sociedad'a yenişemedi
﻿Enes Ünallı Getafe Real Sociedad'a yenişemedi
﻿Enes Ünallı Getafe Real Sociedad'a yenişemedi
﻿İzmir'de uyuşturucu taciri 2 kilonun üzerinde esrarla yakalandı
﻿İzmir'de uyuşturucu taciri 2 kilonun üzerinde esrarla yakalandı
﻿İzmir'de uyuşturucu taciri 2 kilonun üzerinde esrarla yakalandı
﻿Ali Koç istifa etsin mi etmesin mi? Fenerbahçe'de flaş oylama
﻿Ali Koç istifa etsin mi etmesin mi? Fenerbahçe'de flaş oylama
﻿Ali Koç istifa etsin mi etmesin mi? Fenerbahçe'de flaş oylama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.