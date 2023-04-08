Trabzonspor ilk devreyi geride kapattı

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Bordo-mavili ekip, ilk yarıyı M. Chouiar'ın 29. dakikada frikikten attığı golle 1-0 geride kapattı.
Maçtan dakikalar;
8' Trabzonspor'da rakip yarı alanda topu önüne alan Abdülkadir Ömür, savunma arkasına sarkan Gomez'i düşündü ama pasın şiddetini ayarlayamadı.
11' Kasımpaşa kulübesinde bulunan Serkan Reçber'e sarı kart çıktı. Serkan Reçber, itirazlardan kart gördü.
15' Sol kanatta Lazar Markovic sağ ayağının dışıyla Abdülkadir'i savunma arkasına kaçırmak istedi ama kaleci Günay zamanında çıktı ve topu kontrol etti.
24' Kasımpaşa bu bölümde uzaktan şutlarla gol bulmak istiyor. Hajradinovic'in pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.
29' GOL | Kasımpaşa 1-0 Trabzonspor, Mounir
KASIMPAŞA: Günay Güvenç, Fabiano, Papy Djilobodji, Yasin Özcan, Ryan Donk, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Mickael Malsa, Ali Gholizadeh, Mamadou Fall, Mounir Chouiar
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Abdülkadir, Siopis, Visca, Yusuf, Markovic, Gomez
(İHA)