İYİ Parti'den üst üste Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

İYİ Partili Turhan Çömez: “Biz Erdoğan'ın tek adam rejimini şiddetle reddediyoruz. Kemal Bey'in adaylığına itiraz yok. Kemal Bey önemli ve değerli bir siyasetçidir. Sayın Akşener bizimle yaptığı toplantılarda bugün dahil kendisi için bunları tekrarlamıştır.” dedi.

Meral Akşener'in danışmanı Baver Miroğlu da: "Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanı davet ettiğinde Genel Başkanımız icabet etmeyecek midir? Elbette görüşülür." paylaşımını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Başdanışmanı Turhan Çömez Halk TV'de Sansürsüz programında İpek Özbey'in konuğu oldu.

Çömez "Süreç daha diplomatik daha uyumlu yönetilebilirdi. Hala bu şans var mı; ben hala bu şans olduğunu düşünüyorum. Amaç Türkiye'nin içinde bulunduğu vahim durumdan Türkiyle'yi kurtarmak. Önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ben 6'lı masanın tezlerini savunan herkesin aynı fikirde olacağını biliyorum" dedi.

"AKŞENER PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ ORTAYA KOYDU"

Turhan Çömez "Bakmamız gereken Türkiye'nin istikbali. Yapılmış bütün çalışmaları masanın kurulduğu günden beri açıkladığı deklarasyonlarına sadığız. Yapılan bütün çalışmaları çok değerli buluyoruz. Yüzlerce sayfadan oluşmuş mutabakat metnine sonuna kadar sadığız ve savunuyoruz. 26 Ocak tarihli toplantıda deniliyor ki; cumhurbaşkanı adayını belirlemede 6 liderin ortak karar alacağı ve dayatma mantığı ile bu işin olmayacağı vurgulanmıştı" diye konuştu.

Çömez "Sayın Akşener ben aday değilim dedi. İkincisi mutlaka ortak bir karar verilmesi lazım ve tek arayla gidelim vurgusunu hep yaptı. Dayatmalara itirazı olduğunu, noter olmadığını birçok kez söyledi. Son toplantıda bir adaylık söz konusu oldu. Sayın Akşener partimizin görüşlerini ortaya koydu. Bizim elimizdeki anket sonuçlarında veriler biraz tereddütlü. 28 Şubat deklarasyonuna vurgu yaparak bir anket çağrısı yaptık. Her partinin önereceği bir anket firmasının yapacağı anketlerin ortalamasının alınması önerildi" dedi.

"METİNLERE SONUNA SADIĞIZ"

"Altını açıkça çiziyoruz. Mutabakat metinlerine sonuna kadar sadığız" diyen Çömez "Masadan biz kalkmadık biz hala masadayız. Asla ve asla Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan ve avanelerinin el ovuşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz Erdoğan'ın tek adam rejimini şiddetle reddediyoruz. Kemal Bey'in adaylığına itiraz yok. Kemal Bey önemli ve değerli bir siyasetçidir. Sayın Akşener bizimle yaptığı toplantılarda bugün dahil kendisi için bunları tekrarlamıştır" diye konuştu.

Çömez "Karşı çıktığımız şey prensiplerden sapılması. Bu prensiplere uyulursa Kemal Bey'in adaylığına itirazımız yok. Altı ayrı siyasi partinin belirleyeceği 6 ayrı anket şirketinin verilerine biz saygı duyacağız. Bizim kişilerle ilgili bir tartışmamız yok. Prensipler ve ilkeler çerçevesinde bakalım." dedi.

".... MASAYA DÖNERİZ"

Anketlere güveniyor musunuz sorusunu yanıtlayan Çömez, "Bu ülkede yıllardır anket yapılıyor. Yanılanlar da oldu isabetli karar açıklayanlar da oldu. Hakiki anket sandıktır. Ama o masayı oluşturan bütün bileşenlerin ortak niyeti Erdoğan rejiminden kurtulmaktır. Biz seçilecek aday istiyoruz. Kişilikle ilgili bir tavrımız yoktur. Masanın prensipleri çiğnendi prensiplere dönülmesi halinde masaya döneriz."

Bir yıldır içinde bulunduğunuz masayı bu kadar ağır sözlerle itham edilmesi doğru mu? sorusunu yanıtlayan Çömez, "Ölüm ve sıtma konusuna gelince. Metaforları başka alana çekmenin gereği yok. Biz emin ve güvenli bir şekilde devam edip kazanmak istiyoruz. Kumar masası tanımı 6'lı masa değil Cumhur İttifakı içindir. Kumar masası lafı Erdoğan ve etrafı ile ilgilidir. Noter masasında olmayacağız demek dayatmalara itiraz edeceğiz demektir."

İKİNCİ TURDA DESTEK KILIÇDAROĞLU'NA

Seçimlerin olası ikinci turunda Erdoğan-Kılıçdaroğlu arasında yapılacak yarış için İYİ Parti'nin nasıl bir strateji izleyeceği sorusuna Çömez, "Siyaset çözüm sanatıdır. Netice almayı gerektirir. Biz güçlü bir tek adayla Erdoğan rejimini devirmeye devam etmeyi istiyoruz. Bir ara formülle masanın birlikteliğinin sürmesi demokrasi açısından önemli. Eğer seçim ikinci tura kalırsa biz bütün desteğimizi Erdoğan'ın karşısına yığacağız" yanıt verdi.

BAVER MİROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Öte yandan Meral Akşener'in danışmanı Baver Miroğlu: "Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanı davet ettiğinde Genel Başkanımız icabet etmeyecek midir? Elbette görüşülür." dedi.