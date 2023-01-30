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6'lı masanın ortak metni sızdı. İlk Yeniçağ açıklıyor

6’lı masanın ortak polikalar metni sızdı Metni ilk Yeniçağ açıklıyor.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:11
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6'lı masanın ortak metni sızdı

6'lı masanın ortak metni sızdı. İlk Yeniçağ açıklıyor
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6’lı masanın bugün açıklayacağı ortak politikalar metni ortaya çıktı. İlk kez Yeniçağ’ın açıkladığı mutabakat metninde seçimi 6’lı masanın kazanması durumda ülkeyi nasıl yöneteceği madde madde sıralandı.

VARLIK FONU KAPATILCAK, CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ BİRİMLER LAĞVEDİLECEK

6’lı masanın mutabakat metninde Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların nasıl yönetileceği kapsamlı bir şekilde ele alındı. En dikkat çeken maddelerden biri büyük tartışmalara neden olan Varlık Fonu’nun kapatılacağı şeklindeki madde oldu. Öte yandan metinde Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulların lağvedilerek ilgili bakanlıklara devredileceği belirtildi.

6’lı masanın mutabakat metnindeki diğer maddeler şöyle:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, “Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı” olarak yeniden yapılandırılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak yapılandırılacak.

Şehircilik ve Afet Bakanlığı kurulacak.

Hazine, Maliye Bakanlığı’ndan ayrılarak ayrı bir bakanlık şeklinde yapılandırılacak.

Ticaret Bakanlığı, “Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandırılacak.

Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kurulacak.

Strateji ve Planlama Teşkilatı kurulacak.

Bakan yardımcılıkları kaldırılarak müsteşarlık sistemi kurulacak.

Bakanlıklarda belirli konulardan sorumlu birden fazla müsteşar atanması mümkün hale getirilecek.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıkları sağlanarak ve yürütmenin müdahalelere karşı korunacak.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik esas alınacak.

Kurumlara yapılacak atamalar ile kurumların denetiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin daha etkin ve belirleyici olması sağlanacak.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda çalışanların düzenledikleri sektörlerdeki kuruluşların yönetim kurullarında görev almaları önlenecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçim yöntemi çoğulculuk sağlanacak şekilde değiştirilerek kurulun tarafsızlığı ve özerkliği güvence altına alınacak.

 

 

 

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Adanalıyığ
30.01.2023 11:44
Oyum Millet İttifakı'na.  
 
mamet
30.01.2023 11:42
kazanama yasaklarına göre bu bildiride boşa gidecek  
 
Alperen27
30.01.2023 11:41
Allah cc muaffak etsin. İLK KEZ MİLLET OLALIM HEP BİRLİKTE TEK YÜREK YOL ALALIM GÖRÜŞLERİMİZ FARKLIDA OLSA MUHSİN YAZICIOĞLUNUN DEDİĞİ GİBİ ASGARİ MÜŞTEREKLERDE BİRLEŞELİM.HAYIRLI OLSUN İNŞLALAH  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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