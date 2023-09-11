İlker Kaleli yeni projesi ile ekrana dönüyor

İlker Kaleli'nin yeni dizi projesi belli oldu. Kaleli, Show Tv ekranlarında yayınlanacak 'Arak' dizisinde Kara karakterini canlandıracak.

İlker Kaleli yeni projesi ile ekrana dönüyor

Oyuncu İlker Kaleli, Most Yapım'ın ''Arak'' adlı dizi projesiyle anlaşma yoluna girdi. Murat Can Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturacak.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaleli, 'Arak’ta Kara adlı bir karakteri oynamaya hazırlanıyor. Show TV için hazırlanan dizinin çekimleri İstanbul’da yapılacak.

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Yabancı yapımlardan da teklifler alan Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı 'The Serpent'ta rol almıştı. İlker Kaleli’nin İspanyol Antenna 3 kanalı için çekilen diğer uluslararası projesi 'La Passion Turca'nın da 2024 Ocak’ta yayına girmesi planlanıyor.

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