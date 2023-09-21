Atatürk hakkında yalan söyleyen emekliye gençten tokat gibi cevap

Sokak röportajında Atatürk’e ‘diktatör’ diyen bir kişiye tepki yağdı. Çevredeki bir genç ise “Haddinizi bileceksiniz” sözleriyle çıkışarak Atatürk hakkında yalan söyleyen adama tokat gibi cevap verdi.

Atatürk hakkında yalan söyleyen emekliye gençten tokat gibi cevap

Sokak röportajında ‘Söyle Şimdi' isimli Youtube kanalına konuşan bir kişi Atatürk'e "diktatör" diyerek hakaret etti.

Vatandaşlar hep bir ağızdan "Diktatör diyemezsin.", "Diktatör demeye hakkın yok senin." şeklinde tepki gösterdi.

Bir genç ise o adama verdiği cevapla alkış topladı. O genç, "Atatürk'e diktatör diyemezsin burada. Haddinizi bileceksiniz. Sabahtan beri saygılı konuşuyorum, Atatürk'e gelirsen o saygıyı bozarım." dedi.

Genç ise bu sözlere tepki göstererek "Dünyada hangi ülkeye gidersen git, heykelini dikmişler. 'Gavur' dediğimiz adamlar saygı duyuyor. Sen kendi ülkeni kurtarmış adama 'diktatör' diyorsun. Sizin gibi adamlara kaldı bu ülke. Sizin yüzünüzden gençliğimiz bitti. Atatürk'ün A'sına canımı veririm. O Atatürk sayesinde kurtuldu, o şehitler sayesinde kurtuldu ülke." ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş ise "Emperyalistlerin laflarıyla konuşmayın. Türkiye'yi yok etmek isteyen emperyalistler 1919'da adam Samsun'a çıktığında, hangi amaçla çıktığını bilir. Diktatör demeyin." şeklinde tepki gösterdi.

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