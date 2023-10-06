İlyas Salman’a Erdoğan’a hakaret davası

Efsane sinema sanatçısı İlyas Salman'a, BirGün Gazetesi’nden Işıl Çalışkan'a geçen sene verdiği röportajda kullandığı "Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam" sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açıldı. Salman, röportaj sırasında sarf ettiği bu cümlelerin ardından "Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum" demişti.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, İlyas Salman hakkındasavcılığa suç duyurusunda bulundu ve 'ucuz adam' ifadesinin hakaret olduğunu iddia etti.

Dilekçede, Salman'ın sözlerinin Erdoğan'ı küçük düşürmeye yönelik olduğu ve Salman'ın müvekkilini kamuoyu önünde lekelemeye çalıştığı, itibar suikastı yapmaya çalıştığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 11 Kasım 2022'de şüpheli olarak savcılıkta ifadesi alınan İlyas Salman, suçlamaları kabul etmedi. Salman, "İçerikte suç unsuru bulunduğunu kabul etmiyorum. Laik, demokratik, parlamenter ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde, Cumhurbaşkanı veya kapıcı dahil kim olduğu fark etmeksizin birini sevip sevmediğini söylemek benim en doğal hakkımdır, bu da suç değildir. İçerikte kelimelerde de suç unsuru bulunmamaktadır. ‘Ucuz adam’ tabiri ancak kaba hitap tarzı olarak kabul edilebilir" dedi.

DURUŞMA 10 EKİM'DE

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Salman hakkında dava açtı. İddianamede, Salman’ın bu sözleri söyleyerek Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği öne sürüldü. Salman'ın yargılanmasına İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10 Ekim Salı günü başlanacak.

"MAHKEMEYE GİDECEĞİMİ BİLİYORUM"

Salman 1 Ağustos'ta yayınlanan söyleşisinde, Işıl Çalışkan'ın "Bu aralar ülkeye dair neyi dert ediyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Tayyip’i dert ediyorum mesela en çok. Türkiye’yi tarif ederken 'Layık olmayanların önemli mevkilerde oturanların ülkesidir' diyorum. Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum."