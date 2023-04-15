Sinan Akçıl çıktığı programda 4 karısını da boşadı. İmam nikahı ile evlenmiş

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in Youtube programına katıldı. Ünlü şarkıcı, programda sorulan soru üzerine tam dört kişiyle evli olduğunu, hiçbirinden boşanamadığını söyledi. Akçıl, programda eşlerinden boşandı.

Youtube programına katılan Sinan Akçıl'a "Sen çok inançlıymışsın, öyle bir duyum aldım. Peki, bu İmam nikahı bağımlılığı neden?" sorusunu soran Danla Biliç'e Akçıl, "Evet. Severim. Severiz kardeşim öyle işleri" yanıtı verdi.

Bunun üzerine Danla Biliç, "Ne diyorsun mesela, 'Gel imam nikahı kıyalım' mı?" diye sordu.

Sinan Akçıl, "Evet! Ne diyebilirim başka? Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim, dedim de. 4 tane eşim var imam nikahlı. Boş ol diyemedim, konuşmuyorlar hiçbiri benimle." dedi.

Danla Biliç'in "Hadi boşayalım sizi programda" demesi üzerine Akçıl,

"Birincisi için; boş ol boş ol boş ol. Kusura bakma tabii ki. İkincisi için; boş ol boş ol boş ol. Üç; boş ol boş ol boş ol. Dört; boş ol boş ol boş ol. Böyle olur mu, dinimize uygun mu bilemiyorum tabii" ifadelerini kullandı ve sosyal medyada olay olacak açıklamalara imza attı.