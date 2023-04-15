15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sinan Akçıl çıktığı programda 4 karısını da boşadı. İmam nikahı ile evlenmiş

Sinan Akçıl çıktığı programda 4 karısını da boşadı. İmam nikahı ile evlenmiş

Sosyal medya fenormeni Danla Biliç'in Youtube programına katılan şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl'dan bomba itiraflar! Akçıl, 4 kişiyle evli oluğunu söyledi ve programda hepsinden boşandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 17:13
Takip Et

İmam nikahı ile evlenmiş. Sinan Akçıl çıktığı programda 4 karısını da boşadı.

Sinan Akçıl çıktığı programda 4 karısını da boşadı. İmam nikahı ile evlenmiş
+
Aa
-

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in Youtube programına katıldı. Ünlü şarkıcı, programda sorulan soru üzerine tam dört kişiyle evli olduğunu, hiçbirinden boşanamadığını söyledi. Akçıl, programda eşlerinden boşandı. 

Youtube programına katılan Sinan Akçıl'a "Sen çok inançlıymışsın, öyle bir duyum aldım. Peki, bu İmam nikahı bağımlılığı neden?" sorusunu soran Danla Biliç'e Akçıl, "Evet. Severim. Severiz kardeşim öyle işleri" yanıtı verdi. 

Bunun üzerine Danla Biliç, "Ne diyorsun mesela, 'Gel imam nikahı kıyalım' mı?" diye sordu. 

Sinan Akçıl, "Evet! Ne diyebilirim başka? Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim, dedim de. 4 tane eşim var imam nikahlı. Boş ol diyemedim, konuşmuyorlar hiçbiri benimle." dedi. 

Danla Biliç'in "Hadi boşayalım sizi programda" demesi üzerine Akçıl, 

"Birincisi için; boş ol boş ol boş ol. Kusura bakma tabii ki. İkincisi için; boş ol boş ol boş ol. Üç; boş ol boş ol boş ol. Dört; boş ol boş ol boş ol. Böyle olur mu, dinimize uygun mu bilemiyorum tabii" ifadelerini kullandı ve sosyal medyada olay olacak açıklamalara imza attı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
2
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
3
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
4
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
5
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
6
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
7
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿Kerem'in frikik golü meyveleri vermeye başladı. Galatasaray'ın Florya'da kullandığı teknoloji şaşırttı
﻿Kerem'in frikik golü meyveleri vermeye başladı. Galatasaray'ın Florya'da kullandığı teknoloji şaşırttı
﻿Kerem'in frikik golü meyveleri vermeye başladı. Galatasaray'ın Florya'da kullandığı teknoloji şaşırttı
﻿Eski eş ile sular durulmuyor. Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı
﻿Eski eş ile sular durulmuyor. Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı
﻿Eski eş ile sular durulmuyor. Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı
﻿Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırdı. 9 sivil hayatını kaybetti
﻿200 basamaklı kestirme yol
﻿200 basamaklı kestirme yol
﻿200 basamaklı kestirme yol
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.