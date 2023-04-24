Sinan Akçıl: Hoca noktayı koymuş artık konuşulmaz diye düşünüyorum. Nihat Hatipoğlu ünlü müzisyene cevap verdi

Geçtiğimiz hafta Youtuber Danla Bilic'in programına konuk olan Akçıl'ın '4 imam nikahlı eşim var' açıklaması şaşkına çevirmişti. Konuya dair Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama geldi.

Sinan Akçıl: Hoca noktayı koymuş artık konuşulmaz diye düşünüyorum. Nihat Hatipoğlu ünlü müzisyene cevap verdi

Sinan Akçıl, Danla Bilic'in programına katılmış ve 4 imam nikahlı karısının olduğunu söylemişti. Akçıl, program sırasında 4 imam nikahlı eşi için ''Boş Ol'' diyerek boşandığını söylemiş, programın yayınlanmasıyla gelen yoğun tepkilere de sert cevap vermişti.

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Danla Bilic'in de 'Ben Nihat Hatipoğlu değilim' açıklamasının ardından Hatipoğlu, katıldığı bir programda konuya açıklık getirdi. Ünlü ilahiyatçı cevaplarıyla konuya son noktayı koydu.

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Hazal Eker’in sabah.com.tr’de sunduğu “Hazalca Sorular” programına konuk olan Nihat Hatipoğlu, Sinan Akçıl ile ilgili soruları yanıtladı.

"İSTEYEN İSTEDİĞİ KADAR EVLENİR"

Ünlü ilahiyatçı, Hazal Eker'in Sinan Akçıl'ın açıklamaları ile ilgili sorduğu soruya, "Kimsenin özel hayatı konusunda doğrusu yorum yapmam. İsteyen istediği kadar evlenir ama şahitli boşanma doğru olandır… Şahit de yok, telefonda konuşuyor veya zoom’dan veya kamera karşısında diyorsa da boşanmış sayılıyor. Tabii ki boşanmış sayılıyor" yanıtını verdi.

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"HOCA NOKTAYI KOYMUŞ"

Programı izleyen Sinan Akçıl, bir paylaşım yaparak Nihat Hatipoğlu'nun açıklamalarına teşekkür etti. Akçıl paylaşımına , " Hoca noktayı koymuş. Artık konuşulmaz diye düşünüyorum." yazdı.

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