İmamlar Anaokulu'nda ders vermeye başladı. Laik eğitim yok ediliyor

Cumhuriyet Gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre, MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES anlaşmasının sonuçları adım adım yaygınlaşıyor. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde olan Karamürsel Anaokulu’ndaki çocukların dersine, ilçede bulunan Ulucami imamı katıldı.

Okul yetkilileri daha sonra ortaya çıkan olay ile alakalı yaptıkları açıklamada imamın sadece bir etkinlik kapsamında derse girdiğini ve bunun sadece 10 dakika sürdüğünü açıkladı.

Protokolün iptal edilmesine dair change.org sitesinde bir imza kampanyası da başlatıldı. Cumhuriyet Gazetesinin konu ile ilgili ulaştıkları Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Okul yönetimi ise bu etkinliğin ÇEDES kapsamında gerçekleştiğini ve imamın ders vermediğini ifade ederek, “Bu proje kapsamında veterinerler de mesleklerini anlatabiliyor. Konuyla ilgili bize yakın bir camiden bir hoca geldi ve yalnızca 10 dakikalık bir ‘Yardımseverlik ve merhamet’ konulu bir etkinlik yapıldı” sözlerini kullandı.

Konu ile alakalı görüşlerine yer verilen Eğitim-Sen Kocaeli temsilcisi, “Çocuklarımız ve gençlerimiz, imam ve vaizlerin derslere girmesiyle dinci eğitim kıskacına alınmak istemektedirler. Laik eğitimi hedef alma konusunda liseler ve ortaokullarla dahi yetinmeyen Milli Eğitim Bakanlığı Karamürsel’de anaokulu öğrencisi çocuklarımıza imamların ders vermesine karar verecek kadar pervasızlaşmıştır. Laik eğitimi hedef alan bakanlığın dini eğitim sevdası öylesine hız kazanmıştır ki anaokulu çağındaki çocuklarımızı da bu emellerine alet etmek istemektedirler” ifadelerini kullandı.