Suriyeliler için yapılacak anaokulunun inşaatı durduruldu. Yeniçağ duyurmuştu

Kaynak: ANKA
Suriyeliler için yapılacak anaokulunun inşaatı durduruldu. Yeniçağ duyurmuştu
İzmir Bornova’da koruya kıyılarak Suriyeliler için yapılacak anaokulu inşaatı, Yeniçağ’da yer alan haber sonrası durduruldu.

İzmir Bornova Anadolu Lisesi’ne ait korulukta Suriyeliler için yapılan inşaat ve bunun için SİT alanı bölgesindeki ağaçların kesilmesi büyük tepkilere neden oldu.

YENİÇAĞ DUYURDU

İlk olarak Yeniçağ’ın duyurduğu habere, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine koruluktaki inşaat faaliyetleri durduruldu.

Yeniçağ’ın yayınladığı habere göre, Milli eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’nün açtığı ihale kapsamında; Kınık, Menemen, Seferihisar ve Bornova’da Suriyeliler için anaokulu açılacaktı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında Bornova’daki Anadolu Lisesi korusunun doğal dokusuna zarar verilerek ağaçlar kesilmeye başlandı.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERDİ

Haberin yayılmasından sonra konuyla ilgili tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, “Binlerce mensubundan biri olduğum Bornova Anadolu Lisesi ailesine bunu yaşatamazsınız. Bu hatadan derhal geri dönülmelidir. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nın öğrencilerinin ve velilerinin yanında bu rezaletin karşısındayız. Gereği yapılacak” açıklamasını yaptı.

TUNÇ SOYER: ASLA MÜSAADE ETMEYİZ

Aynı okuldan mezun olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tepki göstererek asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Soyer, “Bornova Anadolu Lisesi kampüsünde yapılan inşaatla ilgili yasal inceleme sürecimizi tamamladık. Yapılan inşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hataları olduğunu yerinde tespit ettik. İnşaatın ivedilikle mühürlenmesi için gerekli tüm işlemleri başlattık ve Bornova Belediyesi'ne mühürleme işlemini yerine getirmesi için resmi yazımızı ilettik. Kamuoyuna arz ederim” ifadelerini kullandı.

İNŞAAT DURDURULDU

İlk olarak Yeniçağ’ın duyurduğu skandaldan sonra ise gelen tepkiler sebebiyle anaokulu inşaatı durduruldu.

Tunç Soyer’in imar mevzuatındaki sorunlar nedeniyle anaokulu inşaatının durdurulacağını ve mühürleneceğini açıklamasından sonra, Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Şubesi tarafından, inşaat faaliyeti ve sit alanlarındaki ağaç kesimi durduruldu.

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