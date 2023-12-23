Özel eğitim öğrencileri camiye götürüldü, imam cübbesi giydirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Özel eğitim öğrencileri camiye götürüldü, imam cübbesi giydirildi
Konya’nın Karatay ilçesindeki Yaşar Doğu Ortaokulu’nda eğitim alan özel eğitim öğrencileri camiye götürüldü ve imam cübbesi giydirildi.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ve kamuoyunda tepkilere neden olan ÇEDES protokolü giderek yaygınlaşıyor.

Bu kez Konya’nın Karatay ilçesindeki Yaşar Doğu Ortaokulu’nda eğitim alan özel eğitim öğrencileri camiye götürüldü.

Öğrencilere imam cübbesi giydirildiği de görüldü.

Özel eğitim öğrencilerine imam cübbesi giydirildi

“KAMUSAL EĞİTİM TEHDİT ALTINDA”

Konuya ilişkin konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollere ilişkin sözlerini hatırlattı.

Kurul, şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki yoksulluk ve sefalet nedeniyle çocuk işçiliğinin yanı sıra camide çalıştırılan, cami ve mezarlık temizletilen, imam kıyafetleri giydirilmiş bireysel gereksinimleri çocuklar, okul öncesi eğitime devam eden başları örtülmüş, Arapça dualar okutulan çocuklar, gelinlik giydirilmiş kız çocuğu görüntüleri her yerde çoğalıyor. Ayrıca çocuk ihmali ve istismarı, eğitimde şiddet artıyor. Bu haliyle MEB, Anayasayı eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikleri yok sayıyor ve ihlal ediyor. MEB kamusal, bilimsel, laik ve demokratik eğitimden hızla uzaklaşıyor. Anayasal düzen ve kamusal eğitim tehdit altında. İktidarın bu uygulamalarına ‘dur’ diyecek güç halkın demokratik kurumlar ve yurttaşların direnciyle mümkündür”

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