İmamlar Zakkum grubunun konserini yasaklatmak istedi. Peki Serdar Ortaç’ın 'Zakkum Çiçekleri' şarkısına ne yapılmalı? Tıkla oy ver. Engizisyoncularla kafayı bul

İmamlar Zakkum grubunun konserini yasaklatmak istedi. Serdar Ortaç'ın 'Zakkum Çiçekleri' şarkısına ne yapılacak? Buzdolabına kaldırılıp dondurulmalı Çarşaf giydirilmeli Günahkarlara sabaha kadar dinletilmeli Dinleyen olursa "sordum sarı çiçeğe" sonuna kadar açılmalı Yandaş Serdar Ortaç da yasaklanmalı Kırbaç cezası verilmeli Taş kırdırılmalı Müzik komple yasaklanmalı ANKETİ OYLA Sonuçları Göster

Din Görevlileri Birliği Derneği’nin Şanlıurfa Şubesi, müzik grubu Zakkum grubunun mahlasının, cehennemde yetişen ağaç olduğunu gerekçe göstererek, grubun Şanlıurfa'da vereceği konserin iptalini istedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 10 Eylül'de düzenlenecek Zakkum grubu konserinin iptaliyle ilgili açıklamalarda bulunan, Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi Başkanı Hacı Kurt şu ifadeleri kullandı:

Şeytan, insanları değişik yönlerden tuzağa düşürür. Bunlardan bir tanesi de ahlaksız müzikal gösterileridir. İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösteriminin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur. Her tarafı çirkef kokan bu programın iptal edilmesi gerekir. Bu programın iptalini Sayın Başkan'dan rica eder, gençlerimizi çok yönlü olarak ifsat edecek olan böyle ahlaksız bir gösterinin günahına ortak olmamasını kendisinden beklerim.