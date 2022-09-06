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  • İmamlar Zakkum grubunun konserini yasaklatmak istedi. Peki Serdar Ortaç’ın 'Zakkum Çiçekleri' şarkısına ne yapılmalı? Tı

İmamlar Zakkum grubunun konserini yasaklatmak istedi. Peki Serdar Ortaç’ın 'Zakkum Çiçekleri' şarkısına ne yapılmalı? Tıkla oy ver. Engizisyoncularla kafayı bul

Din Görevlileri Birliği Derneği'nin Şanlıurfa Şubesi, Zakkum grubunun şehirde vereceği konserin iptal edilmesini istemişti. Gerekçe olarak da Zakkum isminin İslam dinine göre, cehennemde olduğuna inanılan ölümcül, acı meyveli ağaç olması gösterildi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:55
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 11:05
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İmamlar Zakkum grubunun konserini yasaklatmak istedi. Serdar Ortaç’ın zakkum çiçekleri şarkısına ne olacak

İmamlar Zakkum grubunun konserini yasaklatmak istedi. Peki Serdar Ortaç’ın 'Zakkum Çiçekleri' şarkısına ne yapılmalı? Tıkla oy ver. Engizisyoncularla kafayı bul
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İmamlar Zakkum grubunun konserini yasaklatmak istedi. Serdar Ortaç'ın 'Zakkum Çiçekleri' şarkısına ne yapılacak?
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Din Görevlileri Birliği Derneği’nin Şanlıurfa Şubesi, müzik grubu Zakkum grubunun mahlasının, cehennemde yetişen ağaç olduğunu gerekçe göstererek, grubun Şanlıurfa'da vereceği konserin iptalini istedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 10 Eylül'de düzenlenecek Zakkum grubu konserinin iptaliyle ilgili açıklamalarda bulunan, Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi Başkanı Hacı Kurt şu ifadeleri kullandı:

Şeytan, insanları değişik yönlerden tuzağa düşürür. Bunlardan bir tanesi de ahlaksız müzikal gösterileridir. İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösteriminin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur. Her tarafı çirkef kokan bu programın iptal edilmesi gerekir. Bu programın iptalini Sayın Başkan'dan rica eder, gençlerimizi çok yönlü olarak ifsat edecek olan böyle ahlaksız bir gösterinin günahına ortak olmamasını kendisinden beklerim.

 

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Tunas
6.09.2022 11:59
Serdar Ortaç yandaş olduğu için, yobaz takımı ona birşey diyemez. Basitçe şöyle düşünelim, zincirini elinde tuttuğunuz ve beslediğiniz can dostunuz, size dost olana saldırmaz  
 
Drif
6.09.2022 11:03
Tipik ortacag avrupa inanis ve yaşam şekli ile kafasini yaşiyor toplum.  
 
Emrah arslan
6.09.2022 10:57
Yeter be.sırf gündemi değiştirmek için yapmadıkları kalmıyor.  
 
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