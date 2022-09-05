İmamların canı bu kez Zakkum konserini iptal etmek istedi. Sebebinin duyunca çok şaşıracaksınız

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi, müzik grubu Zakkum'un adının, cehennemde yetişen ağaç olduğunu gerekçe göstererek, grubun Şanlıurfa'da vereceği konserin iptal edilmesini istedi.

Sözcü’den Ahmet Kaya’nın haberine göre, Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi Başkanı Hacı Kurt, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 10 Eylül'de düzenlenecek Zakkum grubu konserinin iptal edilmesini istedi. Müzik grubunun “Fuhuştan başka bir şeye hizmet etmeyen ve ahlakı tahribat etme yönünden zakkum zehrinden daha zararlı” olduğunu savunan Hacı Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“Şeytan, insanları değişik yönlerden tuzağa düşürür. Bunlardan bir tanesi de ahlaksız müzikal gösterilerdir. İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösteriminin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur. Her tarafı çirkef kokan bu programın iptal edilmesi gerekir.

Her tarafı çirkef kokan bu programın iptalini Sayın Başkan'dan rica eder, gençlerimizi çok yönlü olarak ifsat edecek olan böyle ahlaksız bir gösterinin günahına ortak olmamasını kendisinden beklerim.”

“ZEKİ MÜREN MÜZİĞİ BİZE DAHA UYGUN OLURDU”

Hacı Kurt, internetten Zakkum'un birkaç konserini izlediğini ve Türk adet ve geleneklerine uygun olmadığı kanaatine vardığı için bu açıklamayı yaptığını belirterek şöyle dedi:

“Aslıda Zeki Müren'in, Nuri Sesigüzel'in müziği olsa belki bize daha uygun olurdu. Ama şarkılarının sözlerinin gençlere kötü çağrışımlar yaptığını gördüm. Kastettiğim fuhuş sadece ilişki değil, her türlü kötülüktür. Bu nedenlerle de konserin iptali yolunda talepte bulundum.”

“BU TÜR ŞEYLERE ARTIK İMAMLAR MI KARAR VERECEK?”

Din Görevlileri Birliği Derneği (DİN-BİR-DER) Şanlıurfa Şube Başkanı Hacı Kurt'un yaptığı çağrıya tepki gösteren vatandaşlar ise, “Sırf adı cehennemdeki zakkum ağacından almış diye bir grubun konserinin yasaklanmasını istemek hangi mantığa sığar anlamış değiliz. Kaldı ki bu tür şeylere artık imamlar mı karar verecek?” ifadelerini kullandı.

KAZA NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında 24 Ağustos'ta yapılması planlanan Zakkum grubunun konseri, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen ve çok sayıda kişinin öldüğü trafik kazaları nedeniyle önce 7 Eylül'e, ardından da 10 Eylül'de Arkeoloji Müzesi önünde yapılmak üzere ertelenmişti.

Konser ile ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından, “Biraz bekledik ama buna değecek. Emin olabilirsiniz. Siz de hazırsanız Zakkum konseri ile 10 Eylül'de buluşuyoruz” açıklaması yapıldı.