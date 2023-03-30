Ekrem İmamoğlu: Ben bilirim diyen aklı 14 Mayıs'ta evine yollayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli'nde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte ilk olarak Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu açıklamasında, “Bu memleketin en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Diyor ki bir akıl; 'Ben bilirim, ben ne dersem o doğru.' 14 Mayıs'ta 'ben' diyen aklı evine göndereceğiz. 14 Mayıs'ta vatandaşına yüzünü dönen, bu memleketin 86 milyon insanın fikrinden faydalanan, onlarla düşünen onlarla üreten, bu memleketin zenginliklerini bir avuç insanlarıyla değil, milletiyle paylaşan iktidara geliyor.” dedi.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI:

Yolumuz uzun, gençliğimiz var, enerjimiz de var. Bu enerjimizi yükseltmemiz lazım. Nereden başlayalım dedik? Trakya'dan, Kırklareli'nden başlayalım dedik. Sizlerle birlikte tarih yazmak için yola çıktık. Size Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki seçimde 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Size Millet İttifakı'nın bütün liderlerinin selamını getirdim. Ama özellik bu ittifakın kurulduğu andan itibaren Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun emek verdiğini biliyoruz.

Öncelikle demokrasimizi raylarına oturtacağız. Hak, hukuk, adalet unsurlarını tekrar güçlü bir şekilde milletimizin önüne koyacağız. Yoğun bir çalışmanın içerisinde olacağız, memleketimizin yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı var. Onun için yola çıkıyoruz. İktidar istiyoruz, ne için? Bir kişinin iktidarı hiç değil, bir ailenin iktidarı asla değil. Biz 86 milyon insanımızın iktidarı için yola çıktık.

Gençlerimiz konuşacak, gençlerimiz fikirlerini istediği her yerde söyleyecek. Onlar özgürleştikçe üretecekler, memleketin en yaratıcı unsurları olacaklar. Gençlere oy deposu olarak bakan biri değil, ben kendimi nasıl görüyorum biliyor musunuz. Bu ülkede 15-30 yaş arası 21 milyon gencimiz var. Ben sırtımı onlara yaslamak için yola çıktım. Gençlerin fikriyle zikriyle aklıyla yola çıktım. Nasıl olacak? Gençlerimiz özgür olacak, gençlerimiz konuşacak, fikirlerini her yerde söyleyecek. Gençlerimizi hiç kimse susturamayacak. Bugünün iktidarı onlara koyduğu yasaklarla onların önüne engelleri diziyor. Bu memlekette üniversiteler niçin kapalı, aklınız alıyor mu? Gençlerin eğitim alamaması için bile karar alabilecek kadar gözleri kararmış, beyinleri başka türlü çalışan insanlardan bu memleket kurtulsun diye yola çıkıyoruz. Bilim üreten, ilim üreten, fikir üreten Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ hakettikleri yere gelsin diye yola çıkıyoruz.

“BEN DİYEN AKLI 14 MAYIS’TA EVİNE GÖNDERECEĞİZ”

Şu doğa harikası yer bile dünyada eşsiz bir coğrafya memleketimin neresine gidersem gideyim hayranlık duyuyorum. Çünkü hakettiğimiz yerde değiliz ama prangalarımız var. Bunlardan kurtulmalıyız. Bu memleketin en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Diyor ki bir akıl; 'Ben bilirim, ben ne dersem o doğru.' 14 Mayıs'ta 'ben' diyen aklı evine göndereceğiz.

14 Mayıs'ta vatandaşına yüzünü dönen, bu memleketin 86 milyon insanın fikrinden faydalanan, onlarla düşünen onlarla üreten, bu memleketin zenginliklerini bir avuç insanlarıyla değil, milletiyle paylaşan iktidara geliyor. Çok önemli bir zaman dilimindeyiz dostlar. Hepimiz geleceğimizi düşünüyorsak, yarını düşünüyorsak elimizi taşın altına koyacağız. Efendim sağcıymış, solcuymuş yok! Memleketimin en kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna her yurttaşımızla bu yolculuğa çıkacağız. Oyumuzu millet için kullanacağız, oyumuzu Millet İttifakı için kullanacağız.

Kadrolarımız çok zengin. En başta Genel Başkanımızın devlet aklı, vicdanı zihninizde dursun. Aynı zamanda bu kadronun içerisinde çok önemli liderler, yöneticiler olduğunu söyledim. Niye çok zengin biliyor musunuz? Çünkü siz varsınız.

“ÖNCE SEÇİMİ ALMAMIZ LAZIM”

Önümüzdeki günlerde birçok politikayı, tarımdan ekonomiye, sağlıktan kültüre, memleketin 21. yüzyılda dünyada ana üretici olmayı başaracağız. Ben, benim evladımın bir taşeron ülkenin evladı olmasını istemiyorum. Ben üç evladım için ne istiyorsam, aralarınızda gördüğüm gençlerin ürettikleriyle dünyayı salladıkları bir ülke istiyorum. Onun için bunlara zemin hazırlayacak politikaları sunacağız. Ama önce seçimi almamız lazım.

"MİLLETİN DEMOKRASİ TOKADI 4 YILDIR BAŞLARINI DÖNDÜRÜYOR"

Biz bir aile iktidarını kurmaya gelmiyoruz. Biz liyakatıyla yükselen bir ülke varetmek için geliyoruz. Değerli hemşerilerim. Biz İstanbul'da bir seçim kazandık. Her türlü kirli işleri yaptılar yine de kazandık. Seçimi iptal etmeye kalktılar bizim miletimiz öyle bir tokat attı ki 4 yıldır başları dönüyor. Bir belediye başkanıyla bu kadar uğraşılır mı? Milletin demokrasi tokadı öyle bir sertti ki hala sendeliyorlar. Seçime kadar çok çalışmamız lazım. Her akşam televizyonlarda, mitinglerde insanları döver gibi konuşanlardan kurtulmak istiyoruz. Vatandaşın gözüne Atatürk gibi bakan insanların ülkemizi yönetmesini istiyoruz deyin.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Biz birlikten güç doğar diye yola çıktık. Birazdan Edirne'ye gideceğiz. Yarın İstanbul'da ilçe ilçe gezip çok değerli iki açılışı Meral Akşener ile birlikte yapacağız. Depremde insanlarımızı yitirdik. Vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Bir bölgeyi yeniden inşaa edeceğimize milletimizin huzurunda hepinize söz veriyorum. Depremin yarattığı acıdan insanlarımızdan oy devşirmeye çalışan akıldan kurtulacağız. Her şey çok güzel olacak. "