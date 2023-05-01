İmamoğlu: Bunlar aklını yemiş. Bunlara oy verirseniz milliyetçi vermezseniz vatan haini. Hadi oradan haddini bil

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Millet İttifakı il il gezerek miting düzenliyor.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Millet Buluşmaları kapsamında Zonguldak'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu buradaki konuşmasında, “Ya bunlar kafayı yemiş. “Bunlara oy verirseniz milliyetçi vermezseniz vatan haini hadi oradan haddini bil” dedi.

İmamoğlu, “Ecevit’in şehrinde olmaktan çok mutluyum hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz göreve geldiğimizde ilk işimiz Zonguldak’a çok güzel bir meydan inşa emek. İnşalarımızı buluşturacağız. Hemşerilerim çok önemli bir zaman dilimindeyiz Bugün Mayıs emekçinin bayramı. Belki de Türkiye Cumhuriyeti dar gelirle emekçinin işçinin bu kadar dara düştüğü bir dönem yaşamamıştır. Çoğu gittiğim yerde annelere soruyorum. Ramazan Bayramı’nı geçirdik önümüzde Kurban Bayramı var diyorum ki gönül rahatlığıyla bayramlık alabildiniz mi. İnsanlarımız ne bayramlığını alabiliyor.” Sözleriyle konuşmasında başladı.

İMAMOĞLU’NUN KONUŞMALARININ TAMAMI:

Şimdi sandık zamanı şimdi hesap sorma zamanı. Sandık vatandaşın iktidardan hesap sorma zamanıdır. Sanık vatandaşta yeri gelmişse hakkını verme yeridir. Biz Millet İttifakı olarak bu sandıkta vatandaşın hakkını alacağı bir dönemi başlatacağız.

Daha önemlisi var bu liyakatli ekip sadece 6 siyasi partinin liderleri ve kadrolarıyla değil artık memleketin sizlerin siz saygı değer hanımefendilerin, milletin evlatlarıyla yönetmeye geliyor. Kesinlikle millet geliyor bir avuç insan eve gidiyor. Ben her şeyin en iyisini bilim diyen insan hatta kendini ekonomi profesörü ilan eden insana ne diyoruz Bay Bay hadi evine diyoruz.

Bizim en çılgın projemiz hak hukuk adalet olacak. Bizim en önemli gelişim noktamız demokrasi olacak. Mülakatla çocuklarınızın yerine torpilli bir avuç insanın işe girmemesi demek liyakati ile işe girmesi demek. 15 Mayıs’ta hak hukuk adalete susamışlığı hep birlikte gidereceğiz. Adil bölüşüm ve üretim deyince gerçekten simge şehir vallahi Zonguldak. Burası adaletli insanlarla doludur.

"SEN BANA OY VERİYORSAN MİLLİYETÇİ VERMİYORSAN VATAN HAİNİ HADİ ORADAN HADDİNİ BİL"

Susmuş bir Türkiye istemiyoruz. Konuşan bir Türkiye istiyoruz. Ben üç evladımın sesini bir gün bile kısılmasını istemem. Herkes eşit olacak. Size soruyorum ben de bu coğrafyanın bir evladıyım buradaki insanlara bakınca ben annemi babamı kardeşimi evladımı arkadaşımı görüyorum. Bu canım Türkiye’de gözünün içine bakıp alnına bir cihaz tutup ne zamandan beri bir kişinin daha milliyetçi olduğu anlaşılıyor. Sen bana oy veriyorsan milliyetçi vermiyorsan vatan haini hadi oradan haddini bil…Buradaki insanlar vatanı için gözünü kırpmadan canını veren insanlar sen kim oluyorsun vatan evladına hain diyorsun. Yada bir seçimde oy veriyorsalar iktidara milli irade vermiyorsa adı darbeci.

İMAMOĞLU: YA BUNLAR AKLINI YEMİŞ

Allah akıl versin diyeceğim ama meydanlardan duyuyorsunuz 5 senedir dua ediyorum ama faydasız yaradan ümidini kesmiş bunlardan. Keşke biraz akıl zuhur etseydi etmedi. Memlekete zarar veriyorlar memleketin insanını birbirinden ayırıyorlar. Ya kardeşim herkes makbul herkes muteber herkes vatan evladı. 86 milyon insanı görmeyen insan bu ülkeye rehberlik yapamaz.

Zonguldak çevre yolunu Ereğli yolunu biz yapacağız. Ben 13. cumhurbaşkanımızın davetiyle Millet İttifakı’nın bir parçası olarak İBB Başkanı olarak bu sürece en büyük katlıklarını sunan bir nefer olacağım. şehirlerimiz dünya kentleri olacak ihtiyaçlarını karşılayacağız. Zonguldak hakkını alacak.

Sevgili Zonguldaklı hemşerilerim, sözünü tutma ile tutmama arasında farkı anlatacağım. Biz İstanbul’da onların dönemine göre sosyal yardımdı hem de ahlaklı şekilde, tam 5 katına çıkarttık 5. Ben seçimden önce dedim anneler çocuklarıyla İstanbul’da dolaşamıyorlar. 0-4 yaş arası çocukları bedava gezdireceğim dedim. Sayın Cumhurbaşkanı ilçe ilçe gezdi dedi ki sen kimin parasını kime veriyorsun. Dedim ki Milletin parasını millete veriyorum size ne?

Hani dedi süt dağıtacaktın süt müt gördüğümüz yok. Haklı görmedin biz kimseye göstermedik biz sizin gibi yardımın şovunu yapacak akla sahip değiliz. İşte yerli ve milli olamaya buralardan bakacak benim vatandaşım.

14 MAYIS MESAJI

14 Mayıs'a çok az kaldı. Sandıklarda görev alacağınıza, Türkiye Gönüllüleri'ne katılacağınıza söz veriyor musunuz? Kazanıyoruz Zonguldak... Her şey çok güzel olacak. Zonguldak hazır, bıraksam buradan Çankaya'ya yürüyecek. Kalın sağlıcakla.