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İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması. Herkes ne diyeceğini merak ediyordu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek söyleşiye katıldı. İmamoğlu, bir izleyicinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna da cevap verdi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 17:00
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İmamoğlu "Cumhurbaşkanımız olacak mısınız" sorusuna yanıt verdi

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması. Herkes ne diyeceğini merak ediyordu
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Koronavirüs nedeniyle en son 2019'da düzenlenen TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl 39'ncu kez kitapseverlere açıldı. Fuarın ikinci gününde de yoğun ilgi gören fuara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşiyle birlikte katıldı. İmamoğlu çifti, kitap fuarında stantları ziyaret etti. Fuara katılanlarla fotoğraf çektiren Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte, yazar Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde söyleşiye katıldı.

“CUMHURBAŞKANIMIZ OLACAK MISINIZ”

Söyleşide açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir izleyicinin 'Cumhurbaşkanımız olacak mısınız' sorusuna, "Allah bilir" karşılığını verdi.

İmamoğlu söyleşide yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "15 ciltlik Cumhuriyetin 100. yılını anlatan bir kitap geliyor. Yaklaşık 2,5 yıldır çalışıyoruz. Yine çok özel, 2 ciltlik bir Lozan kitabı geliyor. Bu kitaplar, 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbullulara hediye edeceğimiz eserler olacak. Biz özellikle İstanbul'da, hatta Türkiye'nin her noktasında çocuklar okuyabilsin diye büyük gayret içerisindeyiz" dedi.

"ODA BAŞKANI TAKSİ ESNAFININ DEĞİL, PLAKALARIN ÇIKARINI DÜŞÜNÜYOR"

İmamoğlu basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Taksi ihtiyacı konusunda kararlı olduklarını ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, "Bizim ısrarımız karşısında doğru olanı yapmışlardır. Taksilerin piyasa çıkmasında konusunda son UKOME toplantısında olumlu oy kullanmışlardır. O teklifi oraya getiren İBB zaten. Sonuçta İstanbullu kazanmıştır. Ama bu yetmez, daha fazla ihtiyaç vardır. İBB olarak ve başkanı olarak şunu söyleyeyim; İstanbul'daki Taksiciler Odası Başkanı, taksi esnafının çıkarını ve iyiliğini değil, sadece taksi plakalarının çıkarını düşündüğünden hala bu işte direnç ortaya koymaktadır" dedi. 

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1950
4.12.2022 17:37
Taksi bir Yatırım değil iş aracı olmalı, ama düzenli bir birlik tarafından kontrol edilmeli, o zaman aracını da daha kolay yeniler  
 
Erhan
4.12.2022 17:15
Taksi esnafının çıkarını ve iyiliğini düşünen zaten uber'in geri gelmesini ister. Taksi esnafı kazancının çoğunu plaka sahibine vermektense, kendi adına kazanır.  
 
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