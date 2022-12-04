4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Babacan'dan 'Kılıçdaroğlu' sorusuna yanıt: Eşime bile söylemedim

Babacan'dan 'Kılıçdaroğlu' sorusuna yanıt: Eşime bile söylemedim

Gazeteci Kübra Par, önceki gün DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaretine ilişkin detayları köşesinde paylaştı. Par, Babacan'ın 'cumhurbaşkanı olası adayı' konusunda eşine dahi bilgi vermediğini paylaştı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 04:01
Takip Et

Babacan'dan 'Kılıçdaroğlu' sorusuna yanıt: Eşime bile söylemedim

Babacan'dan 'Kılıçdaroğlu' sorusuna yanıt: Eşime bile söylemedim
+
Aa
-

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı Ankara'da ziyaret ettiğini söyleyen Habertürk yazarı Kübra Par, ziyaretle ilgili detayları yazdı.

Babacan'ın "Cumhuriyet tarihinin en güçlü hükümet programını yazdıklarını" söylediğini belirten Kübra Par, "Ali Babacan’da tam manasıyla sınıfın en çalışkan çocuğu hali var." dedi.

Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı ile ilgili sorduğu soruya Babacan'ın verdiği yanıtı ise şöyle aktardı:

"Kübra Hanım ben bugüne kadar parti toplantılarımızda veya yakın çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda bu konuyu kesinlikle açmadım. Açılmasına da izin vermedim. Daha adayı tartışma aşamasına gelmedik. Size şöyle söyleyeyim, bu sabah eşim bile kahvaltı masasında bu bahsi açtı. ‘Seni bir vatandaş olarak dinliyorum’ dedim ama cevap vermedim” deyince epeyce güldük.

Yani anlayacağınız diğer partilerde kazan kaynasa bile Ali Babacan önce programın belirlenmesi ilkesine yürekten inanıyor, adeta "Yerin kulağı vardır" diyerek aday konusundaki fikirlerini eşinden bile saklıyormuş!"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
3
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
4
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
5
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
6
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
7
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Arnavutköy'de eşine kızıp kirada kaldığı evi iki kez yaktı
﻿Arnavutköy'de eşine kızıp kirada kaldığı evi iki kez yaktı
﻿Arnavutköy'de eşine kızıp kirada kaldığı evi iki kez yaktı
﻿TEM’de virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi
﻿TEM’de virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi
﻿TEM’de virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi
﻿Niğde’de yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
﻿Niğde’de yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
﻿Niğde’de yalnız yaşayan yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.