Babacan'dan 'Kılıçdaroğlu' sorusuna yanıt: Eşime bile söylemedim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı Ankara'da ziyaret ettiğini söyleyen Habertürk yazarı Kübra Par, ziyaretle ilgili detayları yazdı.

Babacan'ın "Cumhuriyet tarihinin en güçlü hükümet programını yazdıklarını" söylediğini belirten Kübra Par, "Ali Babacan’da tam manasıyla sınıfın en çalışkan çocuğu hali var." dedi.

Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı ile ilgili sorduğu soruya Babacan'ın verdiği yanıtı ise şöyle aktardı:

"Kübra Hanım ben bugüne kadar parti toplantılarımızda veya yakın çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda bu konuyu kesinlikle açmadım. Açılmasına da izin vermedim. Daha adayı tartışma aşamasına gelmedik. Size şöyle söyleyeyim, bu sabah eşim bile kahvaltı masasında bu bahsi açtı. ‘Seni bir vatandaş olarak dinliyorum’ dedim ama cevap vermedim” deyince epeyce güldük.

Yani anlayacağınız diğer partilerde kazan kaynasa bile Ali Babacan önce programın belirlenmesi ilkesine yürekten inanıyor, adeta "Yerin kulağı vardır" diyerek aday konusundaki fikirlerini eşinden bile saklıyormuş!"