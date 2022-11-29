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  • Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı

Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, 6’lı masanın kamuoyuna duyurduğu anayasa değişiklik taslağına dayanarak muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:41
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Gazeteci Fatih Portakal 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yüzde 99.9 diyerek duyurdu

Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
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6'lı masanın adayıyla ilgili gazeteci Fatih Portakal'dan ise çok konuşulacak bir iddia geldi. Youtube kanalı üzerinden yayın yapan Fatih Portakal cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yaptığı canlı yayında, şu ifadeleri kullandı:

Dün açıklanan 6'lı masanın anayasa taslağında 7 yıl süre sonunda cumhurbaşkanı olan kişi bir daha siyasete dönmeyecek denildi. Bu durumda 54 yaşındaki Ekrem İmamoğlu elendi, 55 yaşındaki Ali Babacan elendi, 63 yaşındaki Ahmet Davutoğlu elendi hatta 66 yaşındaki Meral Akşener de elendi. Bu isimler uzun yıllar daha siyasetin içerisinde olacaktır.

Mansur Yavaş ise HDP'den ambargolu bir isim.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal 'aday altılı masanın içerisinden çıkacak' demişti. Ben bu cümleye baktığımdan altı liderin içerisinden çıkacağını hissediyorum .

Geriye sadece 81 yaşındaki Temel Karamollaoğlu ile 73 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu kalıyor.

"NET BİR ŞEKİLDE O İSİM KEMAL KILIÇDAROĞLU"
CHP lideri de hep 'benim, ben' diyor. Ankara'da kaldığım 2-3 saatlik süreç bana yetti. Eğer 6'lı masanın adayı 6 liderden biri olacaksa net bir şekilde o isim Kemal Kılıçdaroğlu.

YARDIMCILARI KİMLER OLACAK?
Geçiş sürecinde 6'lı masadaki diğer tüm liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreceğiz. Taşın altına herkes elini koyacak.

 

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