İmamoğlu: Kimse benim milliyetçiliğimi tartışamaz, onlara kalsa bu ülkenin 40 milyonu vatan haini

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Bartın'da vatandaşlara seslendi.



İmamoğlu, AKP iktidarının milliyetçilik üzerinden ayrıştırmaya tepki gösterdi.



"ONLARA KALSA BU ÜLKENİN 40 MİLYONU VATAN HAİNİ"

“Kimse benim milliyetçiliğimi tartışamaz.” diyen İmamoğlu, “Ben de kimsenin milliyetçiliğini tartışamam. Onlara kalsa bu ülkenin 40 milyonu vatan haini. Hadi oradan! Hadi oradan! Hadi oradan! Allah bunların iftiralarından bu memleketin 86 milyon insanını korusun.” şeklinde konuştu.



AKP’nin bir avuç insana hizmet ettiğini ifade eden İmamoğlu, “Milletin derdi onları ilgilendirmiyor. Mutfaktaki yangın, emeklinin durumu ortada." dedi.

“CEK’, ‘CAK’ KONUŞUYORLAR”

İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:



Bakın 21 yıldır bu ülkeyi yönettiler. 21 yıldır yönetip hala bu memlekete Bartın’a, Karadeniz’e, ülkemizin her yerine ‘cek’ ‘cak’ diye konuşup, bir 20 yıllık daha vaat verirken hatta özür de dilemeyip hatta kibirli davranıp hatta insanlarını bölük pörçük hale getirip darmadağın edip ötekisi berikisi oy veren vermeyen diye parçalıyorsa bu insanların artık bir gün bile bu vatanın üzerinde bir yetkisinin olmaması lazım. Onun için 14 Mayıs çok önemli. Bu memleketin bekası için çok önemli.







“LİYAKATSIZ İNSANLARIN KADERİN OYUNU DİYE TARİFLEDİĞİ BİR DÜZENE SON VERECEĞİZ”

“Kesinlikle her şey çok güzel olacak. Ama önce sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Bakın sorumluluklarımızın yerine gelmediği devletin görevini yerine getirmediği, devletin adaletli davranmadığı bir ortamda maden işçilerimizi kaybediyoruz ve ne yazık ki canımız yanıyor. Maden işçilerimizi kaybettik, Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun, başınız sağ olsun.



Üzüntülüyüz ama bu düzen değişmedikçe maden işçilerinin ölümüne kader diye tanımlayan bir akıl var oldukça tedbirlerin alınmadığı bir ortam var oldukça bu acı haberleri almaya devam edeceğiz. Size söz bu seçimi bir de o madenlerde kaybettiğimiz işçilerimizin aileleri için kazanacağız. Liyakatsız insanların kaderin oyunu diye tariflediği bir düzene son vereceğiz. Son vereceğiz ve onları evlerine göndereceğiz. Tıpış tıpış evlerine gidecekler.



"14 MAYIS BU MEMLEKETİN BEKASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kalkmışlar bir de diyorlar ki bir darbe meselesi koydular ortaya. Efendim seçimi onlar kazanırsa milli irade, Millet İttifakı kazanırsa darbe. Bu akıl ne biliyor musunuz? Bu akıl siyaseti hayatının merkezine koymuş, seçimi kazanmayı her yol mubahtır diye davranan bir akıldır. Kalkıyorlar milletimizin milliyetçiliği üzerinden konuşuyorlar. Öyle kanıma dokunuyor ki… Ağzıma çok şey geliyor söyleyecek. Fakat kötü söz sahibine aittir, at kenara gitsin diyorum. Bakın, nezaketi elden bırakmadan, iftiraya göğüs gererek bu mücadeleyi verip seçim nasıl kazanılır hep birlikte ispat ettik.