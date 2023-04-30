Ekrem İmamoğlu: Bu seçim siyasi partilerin yarışı değil 86 milyon insanın kazanacağı bir seçim

Millet İttifakı, İzmir'de Büyük Millet Buluşması mitingi düzenledi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin Genel Başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmalar gerçekleştiriyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir mitingi konuşmasında şunları söyledi:

"ATATÜRK BİZE HEM CUMHURİYETİ HEM MECLİSİ EMANET ETTİ"

"İzmir muhteşem görünüyor... Ucu görünmüyor kalabalığın. Harikasınız... İzmir hazır mıyız? İstanbul duymak üzere.

Kesinlikle her şey çok güzel oluyor. Kazanıyoruz İzmir... Millet kazanıyor. Hiç şüpheniz olmasın millet kazanıyor. Biz sizlere, İzmir'e güveniyoruz. Türkiye'ye güveniyoruz.

Cumhuriyetimiz kurulurken millet iradesi esas alındı. millet iradesi önüne konuldu ve o yol takip edildi. Samsun'dan Amasya'ya, Amasya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a... Sonunda Ankara'da Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denildi. Atatürk bize hem Cumhuriyet hem milletin meclisini hem de demokrasiyi emanet etti.

"MİLLLET İTTİFAKI CUMHURİYETİN YOLUNU TAKİP EDİYOR"

Millet İttifakı tam da Cumhuriyetin yolunu takip ediyor. Yine takip edilen milli iradeyi esas alan yol. Bu yol hepimize ikinci yüzyılın başında muhteşem bir dönem vaat ediyor. Millet ittifakı bu milletin ortak aklı. Millet İttifakı bu milletin ortak ruhu, birliği.

Tabii Ki bir birleştirici güç lazım. 6 liderin ortaya koyduğu bir birlik muhteşem.

Burada beni görüyorsunuz... Bu ittifakın en önemli kazanımlarından biri İstanbul’u kazandık. Birlikte kazandık. Milletin iradesinin bir arada olusu ile kazandık. O birleştirici gücü ortaya koyan ve sürekli sürecinde sonunda demokrasi kazanımlarının teminatı olan ve 15 Mayıs sabahı 13'ncü Cumhurbaşkanımız olacak Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz.

"ORTAK AKIL İŞ BAŞINA GELİYOR"

Bu kadrolar milletin ihtiyacını esas alan kadrolar. Liyakatli kadrolar... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız size hizmetleri ile hitap etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız inşallah 15 Mayıs sonrası birlikte Türkiye’nin her sürecine, soruna bir nefer gibi çalışacak...

Türkiye'nin sorunları çözülsün, ekonomi rahatlasın istiyoruz. Paramız pul olmasın istiyoruz.

Gençleri yeniden işe, aşa, üretime ve geleceğin teknolojileri ile buluşsun istiyoruz. Hep birlikte bunun için çalışacağız. Ortak akıl iş başına geliyor. Hazır ol İzmir, hazır ol Türkiye. Bu güzel kentin, kurtuluşun son noktasını koyan şehirlerin sakinleri…

"BU SEÇİM, 86 MİLYON İNSANIN KAZANACAĞI SEÇİM"

Sahadaki demagojik cümlelere aldanmayın. Unutmayın ki Millet İttfakı’nın güçlü kadroları, arkasındaki toplumsal güç, sadece ittifak için değil, 86 milyon için seçim kazanacak.

Şunu aklınızdan çıkarmayın; Kazanıyoruz! Kazanıyoruz! Kazanıyoruz'! Kazanıyoruz!

86 milyonun iktidarı geliyor, 1 avuç insan kaybediyor. Ben her şeyin hakimiyim, sahibiyim diyen akıl tıpış tıpış evine gidiyor. Birileri yolunu kaybetmiş olabilir, birileri hafif sağa hafifi sola gidiyorum diyebilir. Gençler bu seçim sizin seçiminiz.

Bu önümüzdeki 25 yılın, 50 yılın seçimi.

Asla bölünmeyeceğiz, oylarımızı bölmeyeceğiz! Bir oy patlaması bekliyoruz. Bu seçim siyasi partilerin yarışı değil. Bir kesimin iktidar olması seçimi değil. Bu seçim 86 milyon insanın kazanacağı bir seçim. Bu seçim önümüzdeki 2'nci yüzyılın pırıl pırıl bir geleceği kavuşma seçimi.

Sandıklarda oy patlaması yapmaya, 15 Mayıs sabahı pırıl pırıl sabah uyanmaya hazır mısınız?