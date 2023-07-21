İmamoğlu toplantısının kaydı ve yayını siyasi casusluktur

Türkiye Cumhuriyeti’ni de son Türk devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de kuran unutmayın ki Cumhuriyet Halk Partisi’dir

Cumhuriyet Halk Partisi resmî olarak 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kuruldu.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.

Demem o ki Atatürk önce CHP’yi kurdu.

50 gün sonra da devletimizin Cumhuriyet olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul ettirdi.

İşte bu CHP’ye her Türk vatandaşı şükran duymalıdır.

Gelelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne

III. Makarios’un 30 Kasım 1963’te başlattığı adadan Türkleri temizleme kumpası kanlı soykırıma dönüştü.

1974 tarihinde Yunan hükümetinin talimatı ile birlik Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nı bastı ve III. Makarios görevden alındı.

Nikos Sampson yeni hükûmetin devlet başkanı oldu.

İktidarda bulunan CHP ve MSP koalisyonu bakanlar toplantısında Kıbrıs’ta gerçekleştirilen darbe nedeniyle Zürih ve Londra Antlaşması'nın 4. maddesine dayanarak askerî müdahale kararı aldı.

CHP lideri merhum Başbakan Bülent Ecevit, 20 Temmuz 1974 sabahı saat 06.10’da şu açıklamayı yaptı:

-"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’a indirme ve çıkarma hareketi başlamış bulunuyor. Allah; milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin.

Bu şekilde insanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz.

Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'a karadan ve havadan harekât başlattı.

Ateşkes başlamadan Girne-Lefkoşa hattı birleşti.

Rum birliklerinin bu ateşkes kurallarına uymaması sonucu CHP’li Dışişleri Bakanı merhum Turan Güneş barış anlaşması gerçekleşmeyince Londra’dan şu mesajı verdi:

- “Ayşe tatile çıksın.”

13 Ağustos'ta Türk askeri 14 Ağustos'ta başkent Lefkoşa'ya, 15 Ağustos'ta Lefke ve Mağusa'ya girdi.

Uluslararası baskılar sonucunda ateşkes ilan edildi.

1976'da Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu.

15 Kasım 1983'te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi mecliste ayakta alkışlarla kabul edildi.

KKTC'nin kuruluş bildirgesini Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu.

Ruhun Şad olsun büyük devlet adamı Rauf Denktaş. Fotoğraf tarihi 14 Nisan 1995…

Değerli okurlarım,

İşte CHP bu yüzden son 21 yıldır AKP’nin en önemli rakibidir.

İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye karşı hazımsızlığı bu iki tarihî başarı sonucu iki Türk devleti kurulmasından kaynaklanmaktadır.

Ancak…

Dün yazımı tamamlamak üzere olduğum saat 14.45’e kadar;

-CHP’nin resmi Twitter adresini,

-Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmî Twitter adresini izledim.

Maalesef 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili tek bir kelime açıklama görmedim.

Gerçekten çok üzüldüm.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına kavuşturan CHP bu durumda mı olmalı?

Ayrıca şunu da vurgulayayım.

Yandaş medya, Ekrem İmamoğlu’nun Zoom toplantısını şu başlıklarla eleştiriyor:

Özgür medya da kimin ne söylediği belli değil.

Kurultay hazırlıklarını sürdüren CHP’de elbette bu toplantılar yapılacak. Elbette partinin değişim ve dönüşümü ile ilgili görüş alışverişleri yapılacak.

Önemli olan bu değil ki;

CHP sözcüsü Faik Öztrak toplantı için “Etik değil” diyor.

Peki bu Zoom toplantıları Kemal Kılıçdaroğlu için yapılsa etik mi olacak?

Bu konuda herkes bu görüşmeyi sızdıran CHP’liyi arıyor.

Ben de diyorum ki;

-Ya sarayın kumpası ise…!

İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçisi ile yemeğe gidişini izletmedi mi dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu?

İzletti ve hatta yayınlattı kamera görüntülerini.

İmamoğlu toplantısının kaydı siyasi casusluktur.

Neden savcılığa suç duyurusunda bulunulmadı?

İster CHP’li ister saraylı her kimse mutlaka ortaya çıkarılmalıdır.