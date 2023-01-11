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CHP'den İmamoğlu'na açılan yeni davaya ilk tepki

Ekrem İmamoğlu'na açılan yeni davaya ilişkin CHP'den ilk tepki Seyit Torun'dan geldi. Torun, "Sırada hangi kumpas var ek iktidar?" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 21:55
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İmamoğlu'na açılan yeni davaya CHP'den ilk tepki

CHP'den İmamoğlu'na açılan yeni davaya ilk tepki
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı sonrası savcılık soruşturma başlattı.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ekrem İmamoğlu bu yeni dava kararı sonrası sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. " ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Yeni dava kararına CHP'den de tepki gecikmedi. Seyit  Torun, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak karara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla dava açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Torun’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Müflis iktidar eski defterleri karıştırıyor. Uyduruk davalar, soruşturmalar yetmedi şimdi yıllar öncesine gidip suç uydurmaya çalışıyorlar. Sırada hangi kumpas var ey iktidar? Sel gider kum kalır Ekrem İmamoğlu başkanım. Ne yaparlarsa yapsınlar; hak gelecek, batıl zail olacak.”

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan yeni dava ile ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi’nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay’a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi."

"ZORLAMA BİR SUÇ YARATILMAYA ÇALIŞILMAKTA"

"İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta."

"İMZA YİNE MALUM MÜFETTİŞE AİT"

"Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. 

Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait." ifadelerine yer verdi.

 

NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı sonrası savcılık soruşturma başlattı.

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, inceleme konusu 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihaleydi. Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Merkezleri'nde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesine çıktı. İhaleyi E., firması kazandı. Ancak; firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne süren ikinci firma olan B., şirketi itirazda bulundu. Ancak bu itiraz belediye yetkililerince reddedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Konu İçişleri Bakanlığı gündemine geldi. Bakanlık; ihale süreciyle ilgili inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, inceleme sonucunda; hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık; Başkan İmamoğlu ile birlikte ihalede sorumlu olduğu belirtilen isim hakkında soruşturma izni istedi. Bakanlık izin verdi, izne itiraz edilince dosya Danıştay’a taşındı. Danıştay, 20 Ekim 2020’de soruşturma izni verilmesini yerinde buldu.

SAVCILIK DAVA AÇTI

Savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. İmamoğlu dahil 7 isim hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık; İmamoğlu ve 7 isim hakkında kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. Maddenin uygulanmasını da talep etti.

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ALPTUĞ
11.01.2023 23:23
Sayın cumhur başkanının bir sözü vardır (edep yahu edep) yeter yapmayın sekiz yıldır neredeydiniz diye adama sorarlar hareketleriniz ve hatalarınızla İMAMOĞLUNUÜ hedefe daha çok yaklaştırdınız.  
 
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