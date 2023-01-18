İmamoğlu davası hakkında Yargıtay Başkanı'ndan açıklama. Seçimden önce karar verilir mi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın seçimden önce tamamlanıp tamamlanmayacağı yönündeki soruya, “Yargılama süreci devam ediyor. Daha istinaf sürecine gidecek. İstinaftan sonra verilen karar orada denetlenecek” yanıtını verdi.

YARGITAY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

HaberTürk’te yer alan habere göre, Yargıtay Başkanı Akarca açıklamasında;"Yargılama süreci devam ediyor. Daha istinaf sürecine gidecek. İstinaftan sonra verilen karar orada denetlenecek. Sonraki aşamayı bilemiyoruz. Belki buraya hiç gelmeyecek. Gelirse bile önce Başsavcılık inceleyecek. Tebliğname hazırlayıp daireye yollayacak. Sonra daire gün verecek iş yüküne göre. Seçimden önce mi gelir sonra mı, karar tamamen süreçte yer alan yargı mensuplarına ait" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Son olarak savcılık kararın usul ve esas yönünden yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa başvurdu.

AKP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Davaya bakan hâkim ve savcının, AKP’li isimlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın paylaştığı fotoğraflarda, hâkim Mehdi Komşul'un AKP Sancaktepe İl Yöneticisi ile birlikte poz verdiği görülmüştü.

Söz konusu habere daha sonra erişim engeli getirilmişti.