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İmamoğlu Umre'ye gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, anne ve babasıyla birlikte Umre'ye gideceği öğrenildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:48
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İmamoğlu anne ve babasıyla birlikte Umre'ye gidiyor

İmamoğlu Umre'ye gidiyor
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın anne ve babasıyla birlikte Umre ziyareti gerçekleştirecek.

Söz konusu gelişmeyi gazeteci Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.

Ersoy paylaşımında "Ekrem İmamoğlu yarın anne ve babasıyla birlikte bir umre ziyareti gerçekleştirecekmiş" ifadelerine yer verdi.

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Adanalyığ
12.01.2023 11:42
Mubarek olsun. Allah kabul etsin inşallah.  
 
emre kahraman
12.01.2023 11:37
inançlı bir insan olarak hakkımı helal etmiyorum dini kendi emelleri için lekeleyenlere  
 
emre kahraman
12.01.2023 11:36
Allah kabul etsin.Birşeyleride tersten anlamayın.Çğunluğu müslüman olan bir ülkede imkanı olan insanların dini vazifelerini yerine getirmesi kutsal yerleri görmek istemesi gayet doğal birşey değilmi?  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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