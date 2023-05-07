İmamoğlu’na Erzurum’da taşlı saldırı: Millet İttifakı liderlerinden ardı ardına mesajlar

Millet İttifakı liderleri, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları verirken yaşanan olayı kınadı.

İmamoğlu’na Erzurum’da taşlı saldırı: Millet İttifakı liderlerinden ardı ardına mesajlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya maruz kaldı.

Taşlı saldırıya Millet İttifakı liderlerinden ardı ardına tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na ve miting alanında toplanan vatandaşlara Erzurum'da yapılan taşlı saldırıya ilişkin "Erzurum olayları" başlıklı video yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu "Evladım Ekrem'e geçmiş olsun" diyerek İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajı iletirken "Sevgili halkım mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan 5'li çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıran bunlardır" dedi.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olaya tepki gösterdi.

Karamollaoğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. @ekrem_imamoglu’na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz!"

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İYİ Parti lider Meral Akşener taşlı saldırıya uğrayan İmamoğlu'na ve vatandaşlara ilişkin "Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız" diyerek şu paylaşımı yaptı:

"Devletin imkânlarıyla demokrasiye ket vurmaya çalışanlar şunu iyi bilsin ki; Millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durduramazsınız. Ne Ekrem kardeşimi, ne beni, ne de Millet İttifakı'nın hiçbir üyesini bu şekilde korkutamazsınız. Biz bu seçimi sükûnetle kazanacağız!"

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Gelecek Partisi lider Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu'na taşlı saldırı için "Saldırının faili de, azmettiricisi de bu kirli iktidardır" diyerek şu paylaşımı yaptı:

"Ülkeyi getirdiğiniz hale bakın! Kardeşi kardeşe düşman ettiniz. Erzurum’da Sn. @ekrem_imamoglu ve miting alanındaki kardeşlerimize yönelik saldırının faili de, azmettiricisi de bu kirli iktidardır. Herkes müsterih olsun bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak, 14 Mayıs’ta ülkemiz huzura kavuşacak."

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