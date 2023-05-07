İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan saldırının hemen ardından AKP'li isimlerden tepki çeken paylaşımlar

İmamoğlu'na Erzurum'da gerçekleştirilen taşlı saldırı sonrası AKP'li isimlerden Erzurum övgülü paylaşımlar geldi. Yoğun tepki çeken paylaşımlar daha sonra kaldırıldı.

İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan saldırının hemen ardından AKP'li isimlerden tepki çeken paylaşımlar

Ekrem İmamoğlu’na Erzurum mitinginde taşlı saldırı gerçekleştirilmesi sonrası AKP’li isimlerden tepki çeken paylaşımlar geldi.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Adı daha önce Erzurum’da parti içinde yolsuzluk iddialarına karışan ve AKP Genel Merkezi’ne şikayet edilen AKP’nin eski Erzurum İl Başkanı ve 28. Dönem Erzurum milletvekili adayı Mehmet Emin Öz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"SEN HER ÖVGÜYE LAYIKSIN ERZURUM"

Saldırının hemen ardından “Sen Her Övgüye Layıksın Erzurum” yazısıyla AKP’nin Erzurum mitinginden görüntülerin yer aldığı bir video paylaşan Öz’e büyük tepki geldi.

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Tepkilerin ardından Öz, bu paylaşımını sildi.

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"TEŞEKKÜRLER ERZURUM"

Bir diğer tepki çeken paylaşım ise AKP’nin Erzurum milletvekili, Selami Altınok’tan geldi.

Yaşanan saldırıya herhangi bir tepki göstermeyen Altınok, saldırının ardından "Teşekkürler Erzurum" yazdığı bir paylaşımda bulundu.

2015 yılında İçişleri Bakanlığı görevinde de bulunan Altınok, “’Evladım anasız büyür de vatansız büyüyemez’ diyen Nenehatun’ların şehridir Erzurum... Teşekkürler Erzurum…” yazısıyla AKP Erzurum İl Başkanlığı’nın videosunu paylaştı.

Altınok da gelen tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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