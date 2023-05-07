Kaftancıoğlu İstanbulluları Sabiha Gökçen'e çağırdı: İmamoğlu'nu karşılamak için...

Canan Kaftancıoğlu, İstanbulluları, Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'nu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılamaya çağırdı.

Kaftancıoğlu İstanbulluları Sabiha Gökçen'e çağırdı: İmamoğlu'nu karşılamak için...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, İstanbulluları, Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na beklediğini ifade etti.

“KARDEŞÇE DURUŞ SERGİLEMEK ÜZERE..”

Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili İstanbullular, sizleri 20.15’ten itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşçe duruş sergilemek üzere.. Bizler kardeşlik için, kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız."

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