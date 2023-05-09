İmamoğlu'nun mitinginde taş atan istihbaratçı gözaltına alındı. İhale istihbaratçı çavuşa kaldı

MSB, İmamoğlu’nun mitinginde taşlı saldırı yapanlardan biri olan İstihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş’in gözaltına alındığını duyurdu.

İmamoğlu'nun mitinginde taş atan istihbaratçı gözaltına alındı. İhale istihbaratçı çavuşa kaldı

Editör: Özge Ceren Çimen

Erzurum’da Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na taşlı saldırının yankıları devam ediyor.

Yeni Şafak Gazetesi, olayı gerçekleştirenlerden birinin Merkez Komutanlığı’nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş olduğunu açıklamıştı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde çıkan olaylara ilişkin açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklama göre, Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş gözaltına alındı.

MSB’nin açıklaması şöyle:

7 Mayıs 2023‘te Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ gözaltına alınmıştır.

Uzman Çavuş hakkında derhâl idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir.

P.Uzm. Çvş. M. Akif KELEŞ hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de “ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

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NE OLMUŞTU?

Erzurum’da miting yapan İmamoğlu’na bir grup tarafından taşlı saldırı yapmış ve vatandaşlar da yaralanmıştı. 17 kişinin yaralanmasına neden olan olayda 15 şüpheli serbest kaldı.

Yeni Şafak Gazetesi ise Ekrem İmamoğlu’nun otobüsüne taş atanlardan bir tanesinin Merkez Komutanlığı’nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş olduğunu duyurmuştu.

Haberde Muhammet Akif K.’nın hala görevde olduğu ve FETÖ’den işlem yapıldığı vurgusu yapılırken, şu ifadelere yer verildi;

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HALA İSTİHBARATTA GÖREVLİ

‘’FETÖ’den işlem gören Muhammet Akif K.,’nın hala aktif olarak görevde olduğu öğrenildi. K.’nın FETÖ’den işlem görmesine rağmen pasif bir birime alınmayıp hala en kritik birim olan istihbaratta bulunması ise şaşırttı. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan K. polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.’’

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