İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Millete had bildirene bu millet pabuç bırakmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile'de vatandaşlarla buluştu ve gündemi değerlendirdi.

"OY REKORUNU KIRALIM MI?"

Vatandaşlara yerel seçimlere katılmaları çağrısında bulunan İmamoğlu, şöyle dedi:

“Ben partimin sadık bir üyesiyim. Cumhuriyetimi, bayrağımı, devletimi çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyorum. Biz bu kültürün temsilcileriyiz, biz parti ayrımı yapmıyoruz. Biz her partiden oy alanların oylarına talibiz. Ben 16 milyonun oyunu istiyorum. Bu seçimde hep beraber oy rekorunu kıralım mı?”

İBB Başkanı, kendisine saldıran iktidarı da şu sözlerle eleştirdi:

"Çok çalışacağım, onlar benim peşimden yetişemeyecekler, yolda tükenip kalacaklar. Belki ahlaksız işlere kalkışacaklar, yalan dolan işleriyle uğraşacaklar, vallahi boşa çabalarlar. Kötü söz sahibine yakışır. Biz onlar ne kadar kötü konuşursa konuşsun, biz susacağız."

“BU SÖZLERİNİN BEDELİNİ ÖDETECEKSİNİZ”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmenlere yönelik tehditkâr sözlerine de tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

“'Bize oy verirseniz hizmet gelir' diyor. Bizim milletimiz, kendisine haddini aşmaya çalışan, bizim milletimizi korkutmaya çalışan birine, bizim milletimiz sandıkta gereken cevabı verir. Bu sözlerinin bedelini ödeteceksiniz. Bizim milletimiz millete had bildiren zihniyeti 100 yıl önce terk etti. Bu ülkede 100 yıldır Cumhuriyet var. Bu ülkede 100 yıldır gelişen bir demokrasi var. 100 yıldır 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı var.”