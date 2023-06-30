İmamoğlu’na yeni siyasi kumpas hazırlığı başladı

Öncelikle gelişmeleri hatırlatayım…

Tarih: 4 Kasım 2019:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik isim vermeden şöyle dedi:

-“Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek”

Aynı gün İmamoğlu’ndan yanıt gecikmedi ve Soylu’nun sözlerine şöyle karşılık verdi:

-“Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu.

O tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle kurmak isterim.

31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır…”

14 Mayıs öncesi görevden azledilerek milletvekili yapılan Süleyman Soylu’nun, “Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” sözleri üzerine AKP iktidarı ve yargısı harekete geçti.

“Ahmak” kelimesi Soylu’ya değil de Yüksek Seçim Kurulu üyelerine söylenmiş gibi dava açılmasını sağladılar.

Ancak sürpriz bir tayin çıktı ki eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, şunları söyledi:

-"Bir ay önce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasına bakan Anadolu Adliyesi 7. Asliye Hâkimi Hüseyin Zengin’e ‘İmamoğlu’nu mahkûm edip siyaset yasağı koyulması gerekir’ şeklinde siyasi baskı yapıldı.

Hâkim Zengin bunun ‘ bağımsız yargıya müdahale’ olduğunu vurgulayarak itiraz etti. Buna rağmen Samsun’a tayin edildi.

Zengin’in yerine Mehdi Komşul atandı. Komşul’un atanması ile İmamoğlu’nun işi zorlaştı yorumu yapılıyor…"

Gazeteci İsmail Saymaz da hâkim Mehdi Komşul’un Londra'daki kardeşi Muhammed Ziya’nın 15 Temmuz'un ardından 'FETÖ ile iltisaklı' olduğu gerekçesiyle KHK ile öğrenciliğinin kesildiğini açıkladı.

Ve 28 Aralık 2022…

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Mehdi Komşul tarafından şu ceza verildi:

-2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak…

Habertürk yazarı ve moderatörü Kübra Par, siyasi yasak verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığını görevdeki YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya sordu.

Başkan Akkaya bir hâkimin kararları ile görüşünü ortaya koyması gerekirken bu temel hukuk ilkesini çiğneyerek dedi ki;

-“Cezası kesinleşirse seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez"…

Kübra Par sordu:

-"Adayken ceza alırsa adaylığı düşmez mi?"

Akkaya dedi ki;

-"İsterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. Bunun yaşanmış örnekleri de var. Mesela en son Ceylanpınar Belediye Başkanı 2019’da seçilmişti ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik. Muhtarlık seçimlerinde de bu sıklıkla yaşanabiliyor…"

Bu anımsatmaları yaptıktan sonra siyasetin sıcak gündemi olan yerel seçim konusuna dönelim.

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs sonrası ilk konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini hedeflediğini açıkladı.

Saraya yakın hukukçulardan aldığım bilgiye göre Ekrem İmamoğlu için şu görüş öne sürülüyor:

-İmamoğlu’na İstanbul kapısını YSK kapatacak…

-Yargı kararı kesinleşmese bile YSK “siyasi yasak cezası” gerekçesi ile Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapacağı başvuruyu ret edecek…

Artık görüyor, yaşıyor ve biliyoruz ki;

-Türkiye’de artık AKP + YSK + Yargı iktidarı var…