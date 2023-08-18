İmamoğlu 'İstanbul' diyerek onu işaret etmişti. Özgür Özel'den adaylık açıklaması

CHP'de kongre süreci ve 'Değişim' tartışmaları devam ederken, genel başkanlığa aday olması beklenen Özgür Özel'den önemli bir açıklama geldi.

İmamoğlu 'İstanbul' diyerek onu işaret etmişti. Özgür Özel'den adaylık açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'de (CHP) kongre sürecinde. İlçe kongrelerinin 5 Ağustos tarihinde başlamasına rağmen, şu ana kadar sadece birkaçı tamamlandı. İl kongrelerinin ise 15 Ekim tarihine kadar devam etmesi bekleniyor. Genel başkanlığa kimlerin aday olacağı merak edilirken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den önemli bir adaylık açıklaması geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul' mesajının ardından gözler Özgür Özel'e çevrilmişti. Medyascope'tan Cansu Timur'a açıklamada bulunan Özel, adaylığını duyuracağı yönündeki iddiaları yalanlamadı. Özel, "İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız. Bu konuda önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Tutum belgesi genel konularla ilgili bir belge olacak. Aday olup olmayacağım anlamına gelmez. Aday olursam benden duyarsınız" ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZ'DE KILIÇDAROĞLU ÖNDE

5 Ağustos'ta başlayan CHP ilçe kongrelerinin 10 Eylül'de sona ermesi bekleniyor. İlçe kongrelerinden sonra 16 Eylül'de il kongrelerinin başlaması ve 15 Ekim'de tamamlanması ermesi planlanıyor. Şu ana kadar yaklaşık 973 ilçenin sadece 300'ünde kongre gerçekleştirildi. Bu, kongrelerin yarısından daha azının tamamlandığı anlamına geliyor. Öte yandan CHP Genel Merkezi'ne göre yapılan hesaplamalar, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin kongrelerde önde olduğunu gösteriyor.

KONGRELER HENÜZ PARTİYİ YANSITMIYOR

Parti içerisinde değişimi savunanlar, henüz mahalle ve ilçe kongrelerinin "Genel merkez ya da değişimi" tam olarak yansıtmadığını söylüyor. CHP'li yetkililere göre, kongrelerde özellikle yerel unsurların öne çıktığı yerlerde net bir ayrım henüz belli değil. Büyükşehirlerde yapılacak olan ilçe kongreleri ve bu kongreler sonucunda belirlenecek adaylar, delegelerin tercihlerini netleştireceği aşamayı oluşturacak.

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