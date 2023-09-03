Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA hakkında flaş iddia.MİT ve Emniyet bilgi veriyor TÜGVA takip ettiriyor

Cumhurbaşkanı Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında bulunduğu TÜGVA’nın, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet ile nasıl ilişkiler içinde olduğu, kurumlar arasında bilgilerin ne şekilde paylaşıldığına dair belge ve bilgileri, eski TÜGVA yöneticilerinden Ramazan Aydoğdu, yargılandığı davada itiraf etti.

Birgün’ün haberine göre, Uzun bir süre TÜGVA’da üst düzey yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu, TÜGVA’nın “Ordu, emniyet, yargı ve devletin birçok birimine kadro yerleştirdiğine” dair belgeleri sızdırdığı iddiasıyla yargılandı ve 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra 11 Mayıs 2022’de tahliye edilen Aydoğdu’nun 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaptığı yazılı savunmaya BirGün ulaştı.

‘TAKİP ETTİRİYORUZ’

Aydoğdu, TÜGVA yöneticilerinin Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile ilişkisi olduğunu anlattı. Hatta TÜGVA yöneticilerinin bazı sosyal medya kullanıcılarının konum ve adres bilgilerini de devletin kaynaklarını kullanarak elde ettiğine dair delilleri mahkemeye sundu.

Aydoğdu savunmasında, dönemin TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer’in TÜGVA yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda yaptığı bilgilendirmeye yer verdi.

Aydoğdu’nun sunduğu görüntüde Okan Özer’in TÜGVA yöneticilerine yolladığı bilgi notunda, “Ramazan’ı (Aydoğdu) uzun zamandır istihbarata takip ettiriyoruz. İstihbarat ve İstanbul Emniyet’i ve Terörle Mücadele bazı bilgilere ulaşınca bize haber verdiler. Bazı belgeler var onda” dediği görüldü.

Aydoğdu, TÜGVA’nın MİT ve Emniyet ile kurduğu ilişkiyi şöyle anlattı: “Dönemin TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer, şahsımla alakalı istihbarat ve emniyet birimlerinin araştırma yaptığını, bu işin örgütlü iş olduğunu, benim güven kazanıp vakfa sızdığımı Türkiye geneli gruplara yaymıştır.

Yazının devamında hakkımda FETÖ şüphesi olduğunu beyan etmektedir. Oysaki ben 15 Temmuz gecesi TÜGVA teşkilatlarını sahaya sürmekle meşhur olmuş ve o gece kolundan mermi yemiş birisiyim. Hakkımda böyle bir soruşturma da yoktur. Okan Özer, emniyet ekiplerinin kendilerini süreçten haberdar ettiklerini söylemektedir.”

KİŞİSEL BİLGİLER

Aydoğdu, savunmasında dikkat çeken bir e-postaya da yer verdi. Mahkeme kayıtlarına giren maile göre, TÜGVA bazı sosyal medya kullanıcılarının adres ve konum bilgilerine erişti. Aydoğdu e-postayı şöyle anlattı: “TÜGVA Genel Merkez Bölge Sorumlusu Muhammet Orhan kendileri aleyhine tweet atan ve Erzurum’da ikamet eden bir kişinin konum ve adres bilgilerini nasıl elde ettiklerini gösteren maildir. Bu mail dahi adı geçenlerin kendilerini devletin sahibi gördüklerini net şekilde göstermektedir.”

Söz konusu e-postada, dönemin TÜGVA yöneticilerinden Muhammet Orhan’ın sosyal medyada yapılan bir paylaşıma dair araştırma yaptığı belirtiliyor. Sosyal medya paylaşımının iktidara yakınlığıyla bilinen Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) Erzurum İl Başkanı Eren Akın’ın tarafından yapıldığı tespit ediliyor ve Akın’ın kişisel verilerine eriştiği görülüyor. E-posta, MTTB Erzurum İl Başkanı Akın’ın “IP adresi, iş adresi, telefon numarası, kullandığı bilgisayar ve cep telefonu bilgileri” yer alıyor.

Ardından Akın’a dair şu bilgilere de e-postada yer veriliyor: “Eren Akın MTTB Erzurum İl Başkanı’dır. Birkaç yıl evvel Yakutiye AKP Gençlik Kolları Başkanlığı da yapmış. Ekibinde Ö.F.A., U.A., F.N. de varmış.. Bu ekip şimdi hem TÜGVA hem de Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na oynayacaklarmış. U.A. büyükşehirde çalışıyor. Ö.F.A., Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkan Danışmanı. F.N. Sabah gazetesi temsilcisi.”

‘TAKİP EDİLİP DİNLENDİM’

2021’in kasım ayında gözaltına alınan Aydoğdu o süreçte takip edildiğini de savunmasında anlattı. Aydoğdu, “Gözaltına alınmadan üç gün önce, takip edildiğimi ve telefonlarımın dinlendiğini hali hazırda TÜGVA’da görev yapan kişiler ve onlara yakın isimlerden öğrendim. Mahallemizin esnaf dahi sivil polislerin benimle alakalı sokakta araştırma yaptığını şahsıma iletmiştir. Buna dair elimde birden fazla delil vardır…” dedi.

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Mermiyle tehdit edilmişti

Ramazan Aydoğdu kısa bir süre önce de ayakkabısının içine bırakılan “mermi” ile tehdit edilmişti. Aydoğdu verdiği ifadede, “İkamet ettiğim dairemin önündeki ayakkabılıkta ayakkabımın içine mermi bırakılarak şahsım ve ailem tehdit edilmektedir. Benim ve ailemin hayatına kast amacı taşıyan ve bizi tehdit eden kişilerden şikâyetçiyim. Daha önceden vuku bulan ve basına yansıyan Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile aynı akıbeti yaşamak istemiyorum” demişti.