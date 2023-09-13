İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘Neden davet edilmedim’ telefonu. Günün kulisi

CHP’nin 100. yıl etkinliğine katılmayan Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideriyle konuyu telefonda konuştuğu iddia edildi.

İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ‘Neden davet edilmedim’ telefonu. Günün kulisi

Gazete Pencere’nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin 8 Eylül’de Ankara’daki parti genel merkezinde düzenlenen 100. yıl etkinliğine katılmaması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son üç İstanbul ziyaretinde yanında olmaması dikkat çekti.

Genel Merkez ve İstanbul İl Yönetimi’nden yapılan açıklamalarda “haber verildiğine” işaret edilirken, İmamoğlu’nun İstanbul etkinlikleri için bilgilendirilmediği öne sürüldü.

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“YİNE BİZE HABER VERMEDİNİZ”

İddiaya göre, İmamoğlu bu nedenle Kılıçdaroğlu’nu aradı ve “İstanbul’a üçüncü kez geldiniz ve yine bize haber vermediniz. Bunun sebebi nedir?” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun ise İstanbul İl Yönetimi’ne işaret ederek “İl haber vermedi mi? Özel kalemlerimiz konuşsun” yanıtını verdiği belirtildi.

KAFTANCIOĞLU: HABER VERİLDİ

İmamoğlu, gazeteci İsmail Saymaz’ın sorusu üzerine de “Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz” diyerek kendisine bilgi verilmediğini ima etmişti.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kentteki etkinlikler için “İmamoğlu dahil bütün parti kurullarının haberdar edildiğini” ifade etmişti.

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