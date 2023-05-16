İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım. "2. Tur için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz"

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, partiler 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci seçim için çalışmalara başladı.

Çok kısa bir süre içerisinde kendilerine oy veren seçmen sayısını artırmaya çalışan partiler hummalı bir çalışma içerisine girdi.

Millet İttifakı'ndan da bir çalışma fotoğrafı paylaşıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da çekildiği belirtilen fotoğraflar paylaştı. İki isim paylaşımlarına şu notları düştü:

"Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Yavaş ile bugün Ankara'da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz."

"Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İmamoğlu ile bugün Ankara'da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz."