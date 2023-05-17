Mehmet Faraç’tan muhalefete 2. Tur uyarısı. 'Vah ülkenin haline vah' diyerek paylaştı

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, 28 Mayıs’ta yapılacak olan seçim öncesi sandığa gitmeyen ve oyları geçersiz sayılan seçmenler üzerinden muhalefete seslendi.



Sosyal medyadan paylaşım yapan Faraç, seçimde hile yapıldığı iddialarının ardından şu sözleri kaydetti:



“8,5 milyona yakın insan sandığa gitmemiş. 1 milyondan fazla oy geçersiz sayılmış. Yurt dışında katılım yüzde 52'de kalmış. Toplam 11 milyondan fazla seçmenin devre dışı kaldığı bir seçimde şimdi de şaibe tartışması! 28 Mayıs’a benzer bir tabloyla gidilirse, vah ülkenin haline vah!”