Mansur Yavaş'tan Akşener'e 'korkaklık' yanıtı

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün Uşak'ta, partisinden istifa edenlerin ardından rest çekerek "Partimize operasyon olduğu ortaya çıktı. Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti

Yine aynı konuşmada Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da tepki göstererek "Dün bir aydınlanma yaşadım ve bugün sövenler, rahmetli anama kadar işi götürdüler artık. Ama kazanana kadar ağzımı hiç açmadım. Onları masaya götürdüm ve masadan kovuldum. Ama ikisi de korkup, milletin isteğini kabul etmedi." açıklamalarında bulunmuştu.

MANSUR YAVAŞ'TAN AKŞENER'E İLK YANIT

Akşener'in açıklamalarının yankıları sürerken, o sözlerle ilgili Mansur Yavaş gazetecilerden gelen soruları yanıtladı ve Yavaş, "Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değilim. Önceliğimiz kesinlikle ama kesinlikle Ankara'dır" açıklamalarında bulundu.

"Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair çok söylemi oldu. Keşke bunu son ana bırakmadan farklı bir karar alınsaydı" açıklamalarında bulunan Yavaş, "İlle benim aday olmamı istiyorsa belki o şekilde önümü açabilirdi" dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Akşener'in sözlerine İmamoğlu da yanıt vermiş ve "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in açıklamalarına, "Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar. Biz başından beri 'Eski dost düşman olmaz' dedik. Kalbimizi kırsalar da kalp kırmayacağız. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.