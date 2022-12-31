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İmamoğlu yeni yıl öncesi İstanbullulara 4 müjde verdi

İmamoğlu, yeni yıl öncesi İstanbullulara 4 güzel haber verdi. Dudullu-Bostancı Metrosu, Mecidiyeköy-Kabataş Metrosu’nun Fulya ve Yıldız İstasyonları ve Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisi’ni açarak gireceklerini açıklayan İmamoğlu, Karaköy için de beklenen gelişmeyi duyurdu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:04
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İmamoğlu'ndan yeni yıl öncesi İstanbullulara 4 müjde

İmamoğlu yeni yıl öncesi İstanbullulara 4 müjde verdi
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Başkanı İmamoğlu; Dudullu-Bostancı Metrosu, Mecidiyeköy-Kabataş Metrosu’nun Fulya ve Yıldız İstasyonları ve Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisi’ni açarak gireceklerini açıkladı.

İmamoğlu ayrıca Karaköy Katlı Otoparkı’nı yıkacaklarını, otoparkı yeraltına alacaklarını ve güzel bir meydan yapacaklarını ifade etti.
 


KARAKÖY MEYDANI GELİYOR
Beyoğlu ve Karaköy’ün çehresini değiştirecek, bölgeye 7 bin metrekarenin üzerinde bir meydan kazandıracak projenin yapımına başlandı. Karaköy’deki yaklaşık 50 yıllık, 7 katlı otoparkın yıkımına tanıklık eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu projenin yıkımından yapımına kadar bütün detaylarını Galataport'un sahibi olan firma üstlenmiştir. 2,5 yılda yapıp, anahtar teslimi Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edecek ve İBB hem otoparkı işletecek hem de üst kullanım hakkını elde edecek. Bu aynı zamanda kamu lehine de bir iş birliği. İnşallah hızlı biter. Tabiri caizse İstanbul'un telaşı var; bir an önce iyileşmek ve toparlanmak istiyor.” dedi.



2,5 YILDA TAMAMLANACAK
Otopark ve meydan inşaatının 2,5 yılda bitirilmesi planlanıyor. Bu projenin yıkımından yapımına kadar bütün detaylarını Galataport'un sahibi olan firma üstlenmiştir. Tamamlayıp, anahtar teslimi yapacak, Büyükşehir Belediyesi de hem buradaki otoparkı işletecek hem de üst kullanım hakkını elde edecek. Bu aynı zamanda kamu lehine de bir işbirliği. Yani ‘kazan-kazan’ mantığını içeren, buradaki yatırımcıya sağlıklı bir çevre sunmanın karşılığında, böyle bir kamu hizmetinin alınması da bence yine yerel yönetim-özel sektör işbirliğinin örnek dayanışma yolculuklarından birisi olmuştur. Böyle bir güzel işi başarmanın, böyle bir yatırımı tabiri caizse İstanbullunun değil de yatırımcının buraya sunmasının sağlanmasının güzel bir sonucunu, yaşamanın keyfini, gururunu yaşıyorum. Güzel bir işbirliği olmuştur. İnşallah çok daha hızlı biter. Tabiri caizse İstanbul'un telaşı var; bir an önce iyileşmek ve toparlanmak istiyor."

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