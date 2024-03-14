İmamoğlu'nun köfteci lokantasının fotoğrafı ortaya çıktı. O lokantada Erdoğan'ı ağırlamıştı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı olan ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir Youtube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yıllar önceki bir anısını ilk kez anlatmıştı.

"BEN ERDOĞAN'I LOKANTASINDA MİSAFİR ETMİŞ BİR İNSANIM"

Erdoğan’ın yıllar önce köfteci dükkanlarına gelip köfte yediğini anlatan İBB Başkanı İmamoğlu, "Sayın Erdoğan'ı ilk belediye başkanı olduğu dönemin ilk aylarında lokantasında misafir etmiş bir insanım. 23-24 yaşındaydım. Benim lokantamda köfte yedi parasını da almadım ondan. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

LOKANTANIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Herkes tarafından merak uyandıran köfteci dükkanının fotoğrafı da ortaya çıktı. İmamoğlu'nun köfteci dükkanında çekilmiş gençlik yıllarına ait bu fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, söz konusu dükkanın fotoğrafının da olduğu görüldü.