Fernando Santos'un yüzü düştü

Selahattin Ekrekli
Fernando Santos'un yüzü düştü
Beşiktaş Antalyaspor maçının başında kalesinde gördüğü golle şok yaşadı.

Antalyaspor'da 5. dakikada Bünyamin Beşiktaş karşısında takımını 1-0 öne geçirdi.

Orta alandan topla birlikte gelen Safuri sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin'e pasını verdi.

Bünyamin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.

İnönü Stadı'nda taraftarlar ani gelen golle bir anda şok yaşadı.

Teknik Direktör Santos da gole sinirlendi.

SANTOS: YÜZÜM GÜLÜYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos maç öncesi kadrosunun eksik olmasına rağmen takımına güvendiğini söylemişti.

İşte Santos'un sözleri: Bugün takımımdan karakter göstermesini bekliyorum. Oyuncularımız, taraftarın bu maçı ne kadar önemsediğini biliyor. İyi bir performans göstereceğimiz bir maç olmasını umuyorum.

Yüzüm gülüyor çünkü, oyuncularıma güveniyorum. Bütün hafta boyunca iyi antrenman yaptık. Emrecan çok iyi çalışıyor ve çok iyi idman yapıyor. Kendini geliştiren ve gelişime çok açık bir oyuncu.


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