İmamoğlu'nun 'yerel seçim' mesajı memnuniyetle karşılandı

CHP içinde “değişim” tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

İstanbul Çatalca’da düzenlenen törende konuşan İmamoğlu’nun “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz” sözleri dikkat çekti.

İmamoğlu’nun açıklamaları, “parti içi değişim tartışmalarından sıyrılarak yönünü İBB’ye çevirdiği” şeklinde yorumlanırken CHP kulislerinde de İmamoğlu’nun sözleri “memnuniyetle” karşılandı.

"AÇIKLAMAYLA DURUMUNU NETLEŞTİRDİ"

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'n haberine göre, CHP’li kurmaylar, “İmamoğlu’nun tartışma sürecinde genel başkan adayı mı olacak, yoksa İBB Başkanlığı’na devam mı edeceği belirsizliğini koruyordu. Ancak bu açıklamalarıyla durumunu netleştirdi ve partililerin ondan istediği görevine uygun ‘doğal’ açıklamayı yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

“Karayalçın’ın 1993’te SHP Genel Başkanlığı için ABB Başkanlığı’nı bırakması sonucu Ankara kaybedilmişti. İmamoğlu, aynı süreci takip etmeyerek hatadan döndü” yorumunu yapan kurmaylar, “İmamoğlu, söyleminde samimiyse yerel seçim hazırlıklarını daha rahat sürdürebiliriz. Taban ondan zaten bu tutumu bekliyordu” ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLERİN SONUCUNA GÖRE HAREKET EDECEK

Öte yandan, İmamoğlu’nun “yerel seçimlere odaklanma” hamlesi, kulislerde, “yerel seçimlerin sonucuna bağlı şekilde partide oluşacak olumlu ya da olumsuz atmosferi beklemek için geriye çekilme” şeklinde de değerlendirildi.

Kurmaylar, “Kurultayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kazanır; ancak yerel seçimlerde beklenen başarı gelmezse CHP’nin farklı bir sürece evrilmesi kaçınılmaz olur. İmamoğlu bu sürece göre hesap yapıyor olabilir” görüşünü savundu.