Ekrem İmamoğlu'ndan flaş değişim açıklaması: Değişim makamın üzerinde bir ajandamız olacak

Ekrem İmamoğlu 'değişim' tartışmalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde. Mutlaka bir ajandamız olacak" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş değişim açıklaması: Değişim makamın üzerinde bir ajandamız olacak

CHP'deki 'değişim' tartışmaları son sürat devam ediyor.

Bu tartışmaları başlatan ve adaylık konusundaki tavrı merak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı kritik açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde. Mutlaka bir ajandamız olacak" dedi.

"MUTLAKA BİR AJANDAMIZ OLACAK..."

CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’la bir araya gelmesine dair de konuşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Üç genel başkanımızla geleceğin konuşulduğu; çok verimli, çok değerli bir sohbet ettik. Çok faydalandım. Önümüzdeki zamanlarda alacağımız kararlara, çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağını söyleyebiliriz.

Mutlaka bir ajandamız olacak, ama şu an belirgin bir günü yok. Meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi; ülkemi, vatanımı milletimi, partimi ve partilileri düşüneceğiz."

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