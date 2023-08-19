-İman edenler bilir; Allah’ın hesabı var

Şu söz AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait:

-"Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır"

Haklı mı haklı…

Erdoğan 7 Mayıs’taki ‘Büyük İstanbul Mitingi’nde, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili reklam filmine, PKK görüntüleri ekleyerek oluşturulan sahte videoyu;

-CHP’nin seçim kampanyası filmi gibi oynattı.

Videoya PKK’nın yöneticilerinden Murat Karayılan eklenerek, Kılıçdaroğlu ile birlikte seçim şarkısı söylemişler gibi gösterilmişti.

Erdoğan, montaj videoyu mitingde izlettirirken Kılıçdaroğlu için şöyle dedi;

-“Omuz omuza bu PKK’lılarla beraber yürüyor. Benim yerli ve millî vatandaşım bunlara oy verir mi? Bak, bu çok önemli…”

14-28 Mayıs seçimleri öncesi CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK’lıları birlikte gösteren bu sahte video klip tüm yandaş medyada günlerce yayınlandı.

Yandaş yorumcular CHPKK adı koydular.

Öyle yandaş medya diye hemen geçmeyelim lütfen.

Medyanın yüzde 95’ini yandaş yaptı ve tamamında saatlerce yayınlandı. Yazılı medyada günlerce yer aldı.

Milyonlarca seçmen, “Cumhurbaşkanı yalan söylemez” diyerek bu sahte videoya inandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı hukukçu Muharrem Erkek, 23 Mayıs’ta dedi ki;

-"Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da bu sahte videoyu, montajı hazırlayanlar, yayanlar hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk…"

Erdoğan mitinglerde izlettiği PKK-Kılıçdaroğlu videosu hakkında aynı günün akşamı TRT’de canlı yayına çıktı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bence Erdoğan’ın lehine olsun diye şunu sordu:

-“Kim ne ile video çekmiş?”

Erdoğan şöyle yanıt verdi:

-“Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var.

CHP Genel Başkanı sırtını PKK terör örgütüne dayamıştır. Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var.

Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi’ türü…

Ama montaj ama şu ama bu. PKK’lılar videolarla bunlara destek verdi.”

Yayını izlerken o an dedim ki;

Klibin sahteliği kesinleşti. Allah’ın sopası budur işte…

Peki;

Emniyet harekete geçti mi? Hayır.

MİT harekete geçti mi? Hayır.

CHP’nin suç duyurusu savcılar tarafından sonuçlandı mı? Hayır.

Şimdi gelelim yazımın iki başlığına:

-Son örneği müthiş oldu…

-İman edenler bilir; Allah’ın hesabı var

Bu örnek şu haber ile ortaya çıktı:

-“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekâyla taklit ederek bazı iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişi Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit edilerek yakalandı.

Şüpheli, MİT’in siber güvenlik birimlerinin hassas çalışması sayesinde kısa süre içinde yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi.”

Müthiş değil mi?

Bravo MİT’e…

Yanıt vermeyeceklerini biliyorum ama sormazsam mesleğime ihanet ederim.

-Kemal Kılıçdaroğlu sahte videosunu yapan ya da yapanları da siber güvenlik birimlerinizin hassas çalışması ile neden yakalamadınız?

-Bazı iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışmak suç da milyonlarca seçmeni kandırmak suç değil mi?

-MİT’in görevi sadece Erdoğan’a yönelik sahtekârlıkları tespit edip suçluları yakalamak mı?

Sahte videoyu gerçek gibi yüzbinlerce kişiye seyrettirmek ve seçim kampanyasının en güçlü kozu olarak yalanla, dolanla, yasaları çiğnemek suç değil mi?

Erdoğan bu suçu İstanbul mitingde işledi mi? İşledi…

Değerli okurlarım,

Bu konu o kadar önemli ki;

Sahte Kılıçdaroğlu klibi ile Erdoğan’ın, AKP’lilerin ve yandaş medyanın milyonlarca seçmeni kandırması sonucu Erdoğan anayasal hakkı olmamasına rağmen 3. kez aday olarak YSK tarafından sokulduğu seçimi kazandı.

Dezenformasyon başta, anayasa ve tüm yasalar çiğnendi.

Tek Adam Rejimi yerine Parlamenter Rejim vaat eden Millet İttifakı kaybetti.

Meclis’te de çoğunluğu elde etti.

Seçimi kaybetti diye istifası istenen Bay Kemal suçlu değil mi?

Sahte PKK video klibi ile seçimi kazanan Erdoğan suçsuz değil mi?

Haydi, özgür medya;

Hep birlikte Bay Kemal’i istifaya davet etmeye devam edin…

Haydi CHP’liler;

Genel başkanlık koltuğuna oturmak için çalışmaya devam edin…

Sizlere göre demek ki;

-Erdoğan haklı…

-Kılıçdaroğlu haksız…

Hadi oradan.

Allah’ın hesabı var ama sizlerin hesabı da yok, vicdanı da yok…

Kusura bakarsanız bakın, umurumda bile olmaz…