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Büyük facia geliyor. 2020’de yapılan İnceler Barajı yıkılmak üzere

Şırnak eski milletvekili Ferhat Encü, Uludere İnceler Barajı ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Encü, ‘‘Baraj patlama üzere, önlem alın’’ diyerek uyarıda bulundu. Barajın daha önce de sabıkalı olduğu anlaşıldı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:24
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İnceler Barajı patlamak üzere

Büyük facia geliyor. 2020’de yapılan İnceler Barajı yıkılmak üzere
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Yaklaşık 2 yıl önce gündeme gelen ve hakkında ucuz beton kullanıldığı iddiası konuşulan Şırnak’ın Uludere İnceler Barajı hakkında korkutan bir video paylaşıldı.

Şırnak eski milletvekili Ferhat Encü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Daha önce defalarca yetkilileri uyarmamıza rağmen herhangi bir önlem alınmış değil. Şırnak Uludere inceler barajı patlamak üzere ve büyük bir facia yaratabilir. Önlem alın!’’ diyerek uyarıda bulundu.

SU GEÇİRMEZ BETON YERİNE NORMAL BETON KULLANILMIŞ

2020 yılında yapımı tamamlanan baraj hakkında daha önce de çok ciddi iddialar konuşulmuştu. İddialara göre Ankara merkezli bir firma tarafından inşa edilen ve DSİ tarafından incelenen baraj hakkında yetkililerin ‘’su geçirmez beton’’ yerine daha ucuz ‘’normal beton’’ kullanıldığı raporu verdiği belirtildi. Bu sebeple barajın açılmasına izin verilmediği ancak firmanın sızıntı yapılan yerlere yama yaparak barajı açtığı iddia edildi.

KAZIKLAR YETERLİ DEĞİL

İnceler Barajı’Nın etrafındaki topraktan su sızıntılarının yoğunluğu dikkat çekerken, bu sızıntıların önlenmesi için ‘’yatay fore kazıklarının’’ kullanılması gerektiği ancak bu kazıların yeterli sayıda kullanılmadığı iddia edildi.

 

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